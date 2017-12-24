沼氣發電很可以台糖1座豬場年省42萬電費

發展循環經濟及綠能發電，台糖公司成功將屏東大響營第一畜殖場改造為現代化養豬場，設置沼氣發電系統。台糖指出，運轉 1 年半以來，累計發電量已超過 27 萬度，發的電力全部供給現場養豬使用，省下 42 萬元電費。

屏東縣是全台最大的養豬縣，有 2000 多個養豬戶，縣府多年來推動養豬場沼氣發電，身為國營事業，台糖在位於屏東的大響營第一畜殖場設置沼氣發電設備及系統，去 (2016) 年 4 月開始運轉發電，至目前為止，發電量已達 27 萬 5741 度，以 2016 年台灣家戶每戶平均年用電量 3636 度計算，可讓 75 戶用一整年，成為屏東縣沼氣發電的綠能示範場。

台糖指出，大響營第一畜殖場沼氣發電設備為漢翔公司代理美國 Capstone 公司所生產的微渦輪式發電機，設置容量為 65KW ，裝設工程由福泉公司辦理。將近 1 年半試運轉期間，機組設備效能可達 75% 以上，設備及技術已逐步穩定到位。依此發電情形估算，所發電力全數供給現場養豬使用，1 年約可節省 42 萬元電費，並可落實循環經濟，減輕環境汙染及溫室效應問題。

台糖強調，未來將透過逐年編列預算方式，將現有養豬場逐一改建為具有智慧管理、環保綠能與資源永續的現代化農業循環園區。在大響營後，已啟動同樣位於屏東的東海豐畜殖場改建計畫，預計明年底完工，宣示台糖將帶領台灣養豬業朝綠能產業發展的決心。

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