NBA／球哥：柯瑞是史上最佳射手

湖人在昨天的比賽以 106:113 惜敗給重新奪回龍頭寶座的勇士，不過他們在近 5 場比賽的表現著實令人激賞，而其中「球哥」Lonzo Ball 的好表現，是球隊能運轉起來的關鍵因素之一。不同於父親的張狂，Ball 倒是在賽後展現他謙遜的一面，稱讚對方當家球星 Stephen Curry(柯瑞) 是史上最佳射手。

Ball 該戰 16 投 9 中拿下 24 分，另外還有 5 籃板以及 5 助攻，繳出一張全面的成績單。Curry 該場比賽則是因傷未上場，不過 Ball 仍大讚了後者的投籃方式，並且表示他的做人以及打球方式都值得自己學習。

「他是世上最好的射手，就像我過去曾說過的，我認為他是史上最佳射手。」當被問到自己最喜歡 Curry 哪一點時，Ball 毫不掩飾的表示了對 Curry 精湛射術的仰慕。

不過其實在今年季初，因為「球爸」LaVar Ball 受訪時指出自己兒子比 Curry 更加優秀，所以引來了外界的口水戰。但在今年的比賽中，Ball 和 Curry 都表示了對彼此的尊重，並沒有因此而受到影響。

但儘管如此，當在被問到單挑誰更強時，Ball 還是毫不猶豫了選擇了自己。「我對自己有信心。」這位超級新人展現初生之犢不畏虎的氣勢，如此說著。

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