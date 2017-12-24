中租總裁辜仲立大方送現金、郵輪遊年終逾12個月

中租旺年晚會今（23）日登場，在樂儀隊氣勢磅礡的表演中，中租總裁辜仲立、中租控股董事長陳鳳龍與中實控股董事長黃炳彰揭開序幕，與現場逾 3,000 名員工暨眷屬同歡，會上還請來阿信、楊丞琳、家家與艾怡良等知名歌手，摸彩最大獎項為現金 50 萬元，另外還有郵輪雙人遊等，整體活動耗資逾 4,000 萬元，大方慰勞員工的付出。

中租旺年會席開 265 桌，由旗下成旅觀光暨晶贊宴會廣場團隊提供餐飲服務，晚會邀請許傑輝與阿喜主持，並邀請阿信、楊丞琳、家家與艾怡良等知名歌手於現場勁歌熱舞，慶祝企業 40 周年。

中租總裁辜仲立表示，中租整體營運與獲利表現亮眼，旗下中租控股及經營團隊也屢獲海內外多項獎項肯定，為感謝員工辛勞，準備豐富的摸彩獎品與現金獎項，最大獎金是現金 50 萬元、最大獎品則是郵輪雙人遊，整體活動耗資逾 4,000 萬元，至於年終獎金則維持歷年水準，業績表現優異的業務同仁可望獲得超過 12 個月的回饋。

中租控股 2017 年 1 至 11 月合併營收達新台幣 374 億元，年增 9%，獲利部分，累計 1 到 11 月稅後純益為 87.7 億元，年增 32%，每股稅後純益 (EPS) 達 7.59 元。展望新年，中租控股於中國大陸，資產品質提升已有顯著成效，東協國家包括 11 月底將在菲律賓正式營運，總計共 5 家公司。

另外，中實控股旗下中租建設將於 2018 年銷售北投區建案，海外的中國大陸新增的「商務辦公室」服務，從上海複製到北京。仲博科技泰國廠，順利取得國際知名大廠的合格評鑑，發展可期；台灣的成旅觀光與中實保全也將攜手，提供更高品質的服務。

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