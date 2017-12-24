高爾夫球頭廠進入旺季末端 只有這家說12月營收再成長

高爾夫球頭廠進入旺季末端，包括大田精密 (8924-TW)、明安 (8938-TW) 預估 12 月營收都頂多維持在 11 月水準，或呈現微幅月衰退，但復盛應用 (6670-TW) 則在 11 月營收攻抵 14.69 億元高點後，依訂單及出貨量初估 12 月營收將再走高。

明安 11 月營收為 11.64 億元，目前明安初估 12 月營收維持在 10 億元以上，在大田 11 月營收 4.08 億元，12 月營收則可能滑落在 4 億元之下。

復盛應用自結前 10 月營收 108.84 億元，營業毛利為 24.73 億元，毛利率為 22.73%，稅前盈餘 12.9 億元，稅後純益 10.16 億元，每股純益為 8.58 元；而在 11 月營收 14.69 億元，月增 14.99%，年增 16.23%，累計前 11 月營收 123.53 億元，年增 1.89%；目前初估 12 月營收將再較 11 月的 14.69 億元走高。而在復盛應用在今年的營收呈現逐季攀高的走勢之下，法人則預估該公司今年將賺回 1 個股本。

同時，復盛應用主管指出，目前該公司進可多項購併中進行評估中，如成功執行，也可望為未來的成長挹注正面的動力。

復盛應用在今年 11 月 30 日登錄興櫃交易，規劃在明年 7 月送件申請上市，如一切順利，將於明年第 4 季上市掛牌交易，也將成為繼明安、大田、鉅明 (8928-TW) 之後在台掛牌的高爾夫球頭製造廠商。

在高爾夫球頭產業主要由台商主導，但競爭仍劇，明安投資 4 億元設立的研發大樓上周動工，明安此一研發大樓預計於明年第 3 季落成啟用。明安新投資的明安研發大樓的基地，位於企業總部旁的場址，佔地逾 1000 坪，為地上 4 層建築物，明安以一貫低調務實的作風，採用現代簡潔的設計風格，主體建築及初步設備投資金額估計達 4 億元以上，建築物預計明年 8 月完工。