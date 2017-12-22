【華冠投顧】被動元件族群強強滾 智寶盤中漲停創新高

藍慶賜分析師

被動元件明年仍會持續缺貨，造就被動元件族群強強滾全面噴出大漲，(6449)鈺邦、(2478)大毅亮燈漲停，(3026)禾伸堂、(6173)信昌電、(6175)立敦、(2375)智寶等同族群的個股也都同步大漲。另外集團作帳行情持續發酵，威盛集團當中的 (2388) 威盛尾盤急拉漲停，(2498)宏達電也大漲。外資放假期間台股仍會是量縮整理格局，而內資依然是喜愛操作有題材的族群方便好進好出。可留意 3D 感測、電動車、PCB、以及有漲價題材的個股。

◆ 個股技術分析：

智寶 (2375) 股價從 11/24 開始上漲，然後 11/29 出現跳空突破 7 個月的橫盤整理區間，此跳空缺口是突破缺口，然後持續上漲至波段高點後回檔整理，當回檔修正到跳空缺口的低點後止跌回穩，經過整理後 12/21 再出現向上跳空大漲，此缺口是為突破缺口，而今天的跳空缺口是為逃逸缺口，只要此逃逸缺口沒有被回補，股價就能持強勢續漲的機會。

鋁質電解電容近期缺口擴大，主因日商 Rubicon 第 3 季起退出，並向客戶端全線調漲產品售價一成，使得 Nichicon、NCC 等日廠第 4 季也調漲售價漲幅 5% 到 10%。台廠鋁質電解電容供應鏈指出，目前鋁質電解電容缺貨情況並沒有改變，尤其是受到上游鋁箔短缺的影響，供應量無法拉升，至少會缺到明年年中，台廠明年第 1 季將會跟漲。

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