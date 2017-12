蘋果手機「電池門」：十年信任真的要毀於一旦？

摘要:蘋果證實了主動給舊手機降頻的做法,並強調這是有意防止手機意外關機的「功能」。但不論怎麼說,這一次蘋果「黑箱」封閉式的產品文化,是結結實實被消費者和媒體輿論抓到了「把柄」。

12 月 10 日 Reddit 上一位用戶分享自行更換 iPhone 6s 電池後,處理性能回升 70% 作為開端,再到 18 日科技評測網站 Geekbench 創始人 John Poole 在部落格上的數據檢測結果佐證了前者的結論,以前曾屢次被科技媒體和蘋果用戶提起的「陰謀論」再一次喧囂直上:蘋果公司可能通過刻意降低舊型號手機性能的方法,促使用戶「自發」地更換新型號手機以獲得更好的體驗。

蘋果怎麼說?

今天(12 月 22 日)通過向 TechCrunch、NPR 等多家科技和主流媒體提供聲明(而非在自己的官方網站上貼出公告),蘋果公司終於做出了回應,主動證實了給舊手機降頻的做法,並強調這是有意防止老舊機型意外關機的「功能」,且僅從 2016 年開始在部分機型中推出這項「功能」:

我們的目標,是為消費者提供最佳的體驗,其中包括確保他們手中設備的各方面性能並延長其壽命。鋰離子電池在寒冷環境、電量不足或者產品老化的情況下,無法提供穩定的峰值電流,並將導致設備因保護電子元件而意外關機。

Our goal is to deliver the best experience for customers, which includes overall performance and prolonging the life of their devices. Lithium-ion batteries become less capable of supplying peak current demands when in cold conditions, have a low battery charge or as they age over time, which can result in the device unexpectedly shutting down to protect its electronic components.

去年我們在 iPhone 6,iPhone 6s 和 iPhone SE 上推出了一項功能,通過在必要時攤平峰值電流避免設備在上述情況下意外關機。我們現在還通過 iOS 11.2 為 iPhone 7 提供了這項功能,並將為未來的更多產品提供同樣的功能。

Last year we released a feature for iPhone 6, iPhone 6s and iPhone SE to smooth out the instantaneous peaks only when needed to prevent the device from unexpectedly shutting down during these conditions. We』ve now extended that feature to iPhone 7 with iOS 11.2, and plan to add support for other products in the future.

為什麼重要?

不論這是可能需要政府監管部門介入的惡意商業操作,還是真如蘋果所說是一項保護老舊機型壽命的功能,回應姍姍來遲本身,也正是蘋果近年來被消費者和媒體輿論所詬病的癥結:蘋果公司「黑箱操作」的封閉式產品文化。

在科技圈裡,針對不同設備硬體操作系統的「兼容性」和「訂製化」,一直有著一個廣為流傳的說法:如果用戶具備足夠的技術知識並渴望完全的創作自由和可塑性,就應該採用 Linux 系統環境;如果用戶希望有一定程度的功能輔助的同時,還可以通過組件升級和第三方軟體調整滿足自己的特定需求,就應該採用 Windows 系統環境;而如果用戶只想要一個舒適的用戶體驗,讓設備替她「代辦」絕大部分的技術細節,iOS 就是當之無愧的首選。

在蘋果系統提供舒適「無痕」的用戶體驗背後,是蘋果「手把手」給用戶什麼用戶就得接受什麼的「黑箱」產品文化。iMac 和 Macbook 系統配置的單一、操作系統的封閉和無法自行升級硬體的「霸道」,因為始終停留在硬核用戶的小範圍抱怨,所以一直以來都未得到主流社會的共鳴。但深入千家萬戶的智慧手機「翹楚」iPhone 出現這樣的爭議,卻是結結實實把這個「房間裡的大象」推到了普通輕度用戶的臉上。

有很多為蘋果辯護的評論認為,蘋果之所以推出這樣的電池壽命策略,其實是為那些一直使用舊機型不想更換的用戶著想;若舊機型能夠以更低的性能輸出保證持續可用,而不是意外關機或者故障壞掉,迫使這些人花更多的錢去修理電池或者被迫換機,這本應當是兩全其美的好事。

然而正如上面所說的那樣,蘋果公司在本次「電池門」爆發當中所嘗到的,是公司一以貫之的產品文化在更大範圍上釀成的惡果:不論蘋果推出什麼樣的功能做出什麼樣的調整,保證對消費者的透明是蘋果公司的義務;使用電池加速衰老的舊機型,還是更換新機型,也應該是消費者自主的選擇。

