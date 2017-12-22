耿鼎積極佈局中國AM市場，明年業績將優於今年

【財訊快報／戴海茜報導】汽車鈑金零件廠耿鼎 (1524) 下午將召開業績說明會，在違反反托拉斯法訴訟事件結束後，業績重回獲利軌道，今年因匯率影響，獲利表現低於去年，不過第四季為旺季加上積極佈局中國大陸市場，預估第四季業績會比第三季好，明年整體獲利也將優於今年。耿鼎前三季毛利率 20.41%，營業淨利 1.94 億元，營益率 10.06%，稅後淨利 1.08 億元，年減 21.96%，EPS 為 0.6 元，低於去年同期 0.77 元。其中前三季匯損約 4800 萬元。



耿鼎指出，第四季為傳統旺季，預估單季營收及毛利都優於第三季，明年首季儘管也是旺季，但因有過年因素下，營收會較第四季略為下滑。



以各地區佔比來看，美國佔營收 60-65%，歐洲為 10-15%，中國為 5-10% ，其餘為中東、中南美等。



耿鼎表示，公司積極佈局中國市場，只要著眼於中國不僅是全球最大汽車消費國，也是全球汽車保有量最多國家，汽車維修零件的需求商機相當可觀，但因為中國 AM 汽車零件市場價格、品質秩序紊亂，通路遭把持，而耿鼎為中國首家拿到平安保險 NSF 認證的汽車鈑金件公司，有助於耿鼎敲開中國 AM 汽車零件需求市場大門，這也使得耿鼎在中國成長幅度優於其他地區。



展望 2018 年，耿鼎指出，仍積極在中國市場佈局，若不考量匯率因素，明年整體獲利會比今年好。



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