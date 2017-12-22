大同擬現金增資折價發行幅度大股價一度跌停

大同 21 日董事會通過，以現金增資辦理發行新股 5 億股，每股面額新台幣 10 元，暫訂以每股 14 元發行，並表示資金用途以償還銀行借款，優化財務結構，充實營運資金為主，最快 2018 年上半年辦理。但由於是折價發行，因此造成今（22）日股價重挫，盤中一度慘摔至跌停 17.7 元的價位，後來跌停打開。

大同指出，此次現金增資完成後，短期可立即大幅改善財務結構，中長期可強化公司的競爭力，配合政府政策，投資太陽能電廠、智慧能源與智慧城市等，替公司創造較可預期的獲利潛力，帶來穩定的現金流，為股東的長期權益，提供更多的保障。

另外，大同董事會也決議，核准投資建置台南七股漁光特區的太陽能電廠，預計將建置 40MW，投資金額約新台幣 23 億元。將取得有關地方政府、台電及經濟部等單位同意後，由其全資子公司「同陽能源」建置該專案。其實，大同太陽能發電，預計至今（2017）年底將建置完成 75MW，以屋頂太陽能為主。今後將主投大型地面電廠與水上太陽能系統，配以微電網管理系統，可達分散式電網目標。

同時，大同董事會決議參與綠能公司 3 億元私募，讓其投入鑽石切割，以降成本。綠能公司的改善，一方面可提升公司太陽能系統的投資報酬率，一方面也可改善公司的投資效益，強化集團在太陽能產業之整體競爭力。由於以上各項皆須有長期的資金投入，因此擬辦理現金增資。

大同預計償還貸款後，短期可以降低利息負擔及財務結構優化；中長期則在電廠大型化、產品及系統智慧化的趨勢下，公司優化之財務結構及充實的營運資金，將可快速擴大智慧系統及太陽能電廠等業務的規模及市占率，打下外銷的堅實基礎。另外，針對表現不佳或不符合公司長期策略之子公司，如大同越南責任有限公司、大同電信公司等，將加速資產出售或清算。

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