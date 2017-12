全球最適合經商英國首登榜首 大馬排第35

過去 12 年,《福布斯》每年都會評選全球適合經商的最大經濟體。去年在榜上排名第五英國今年首次登頂。

我們綜合產權、創新、稅款、科技、腐敗、基礎設施、市場規模、政治風險、生活品質、勞動力、自由(個人、貿易和貨幣)、手續繁瑣度和投資者保護這 15 項不同指標,給 153 個國家排名。每一項占比相同。我們只統計了至少擁有其中 11 項指標資料的國家。英國每項指標都排在前 25 位,只有政治風險一項偏低。

我們參考世界銀行的《營商環境報告》(Doing Business ),給各國稅款、投資者保護和繁文縟節 / 官僚主義做評估。卡達和阿聯酋在稅款一項上並列第一,委內瑞拉墊底。(美國排在第 36 位,當時稅改方案未出臺。)哈薩克在投資者保護一項上排名第一,阿富汗墊底。紐西蘭在手續繁瑣度評分方面排名第一(綜合排名第二),委內瑞拉墊底。委內瑞拉在貨幣自由方面同樣排名最末。

美國傳統基金會(Heritage Foundation)的經濟自由度指數為貿易自由和貨幣自由兩項評分提供了參考。新加坡、中國香港和瑞士在貿易自由方面並列第一,辛巴威墊底。匈牙利再度在貨幣自由方面表現最佳。個人自由評級來自自由之家(Freedom House)的世界自由報告(Freedom in the World)。30 多個國家劃作 “最自由” 一類,沙烏地阿拉伯和烏茲別克斯坦評級最低。

對科技就緒度、創新和基礎設施的評估參考了世界經濟論壇的年度全球競爭力報告(Global Competitiveness Report)。盧森堡在科技方面排名第一,瑞士則在創新方面領先。查德和海地在這兩項排名最末。中國香港領先基礎設施領域,馬拉威墊底。

我們根據產權聯盟(Property Rights Alliance)的國際產權指數對產權一項進行考量,其中紐西蘭領先。腐敗考量結果參考了廣受關注的透明國際(Transparency International)的全球清廉指數,丹麥和紐西蘭排在前列,利比亞和葉門並列倒數第一(葉門在產權一項上也是墊底)。

與多位專家交流後,我們今年首次在 10 年間改進了制榜方法。我們排除了股市表現,增加了勞動力、基礎設施、市場規模、生活品質和政治風險因素。

我們參考世界銀行的相關資料,根據勞動力規模及增長,為勞動力一項打分。我們還根據世界經濟論壇的資訊,考量了各國教育能力。美國排在第一,蘇利南最末。在切實受 GDP 影響的市場規模方面,美國市場規模再度登頂,為 18.6 萬億美元,而甘比亞的經濟規模最小,為 10 億美元。

生活品質排名參考了聯合國的人類發展指數,衡量了壽命、受教育時長和人均國民收入。在這項上,挪威第一,查德最末。政治和恐怖主義風險資料參考了 Marsh & McLennan 公司和 Aon 公司的研究。挪威在這兩項上風險最低,葉門及剛果共和國風險最高。

