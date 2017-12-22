北極保護區開採解禁 美議員：防未來10年油價暴漲

美國國會除了通過川普的稅改法案之外，還推翻了 1680 年以來對北極圈地區的開採禁令，容許採油企業在北極圈國家野生動物保護區 (ANWR)，向政府租用沿海平原採油。保護區石油蘊藏量估計有 50 億桶至 180 億桶，阿拉斯加國會議員指，開發 ANWR 有助防止未來 10 年油價暴漲。

1980 年，時任美國總統卡特 (Jimmy Carter) 簽署法案，設置了 ANWR，形容阿拉斯加的荒野地區是美國的珍寶。自此共和、民主兩黨為是否開發這片美國最後淨土展開數十年的政治角力。

國會將佔地約 1960 萬英畝的保護區 (相當於 7.9 萬平方公里，約 72 個香港的陸地面積) 列為荒郊，幾乎不允許任何發展。但北冰洋沿岸的普拉德霍灣 (Prudhoe Bay) 有 150 萬英畝土地 (相當於 6075 平方公里，約 6 個香港的陸地面積) 卻是灰色地帶。

在 1980 代末，共和黨的雷根 (Ronald Reagan) 政府試圖將這片灰色地帶交給石油行業開發，被民主黨控制的國會阻止。

直至 1990 年代中期，共和黨領導的國會又試圖開發這片北冰洋沿岸地區，並再次被民主黨籍的克林頓 (William Clinton) 總統否決。兩黨圍繞這片土地的角力，在小布希 (George Bush) 和歐巴馬 (Barack Obama) 政府年代延續，直至川普 (Donald Trump) 上台，共和黨控制了白宮和參眾兩院，終於為這片極地的鑽探開綠燈。

香港《明報》綜合報導，阿拉斯加副州長 Byron Mallott 聲稱，在 ANWR 開採是應對全球暖化的必要手段，以開採出更多石油賺錢，應對人類依賴石油帶來的問題。

據國會預算辦公室預測，出租保護區將使阿拉斯加和聯邦政府在 2018 至 27 年間的總投標收入達到 22 億美元，有助抵消減稅所帶來的赤字。不過外界質疑上述投標收入能否達到。參考鄰近的阿拉斯加北坡周邊地區，今個月只有 120 萬美元的租金回報。

支持推翻北極圈地區開採禁令的石油行業人士認為，石油價格自今夏以來回升，為開發極地帶來轉機。今年的剩餘原油庫存有所減少，缺乏投資可能造成未來供應短缺，使阿拉斯加地區和離岸開發的前景更吸引。

分析師估計，保護區所在有 50 億桶至 180 億桶石油蘊藏。阿拉斯加的共和黨參議員 Lisa Murkowski 表示，開發 ANWR 有助防止未來 10 年油價暴漲。

然而，開發北極圈或離岸地區的成本及環境風險較高，很多油企暫時採取審慎態度。分析人士認為，市場對美國政府租出部分全國最大的未開發油田興趣暫時不大。阿拉斯加石油和天然氣協會稱，政府有責任促進開發，並由市場決定是否投資。

今 (22) 晨，西德州中質原油 (WTI) 2 月交貨期貨在紐約商品交易所 (NYMEX) 收盤微漲 27 美分或 0.5%，收於每桶 58.36 美元。2 月布倫特原油期貨全球基準價格上漲 34 美分或 0.5%，收於每桶 64.90 美元。