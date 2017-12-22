寒冬取暖需求旺！中國鬧「氣荒」 亞洲液化天然氣現貨價翻倍

摘要：中國「氣荒」迅速打消了市場對液化天然氣（LNG）將供應過剩的悲觀預期，前 10 個月進口量暴增近 50%，亞洲現貨價格幾乎較 6 月初翻了一倍，國際運費狂飆一倍。連最大消費國日本，都忙著把 LNG 轉賣到中國。

中國再一次彰顯了它對國際大宗商品無可撼動的影響力。

人們原本擔心澳洲、俄羅斯和美國如洪水般湧入國際市場的液化天然氣（LNG），將使市場迎來過剩，但中國硬是扭轉了這一悲觀預期，在嚴冬取暖季，爆發出大規模「氣荒」，導致中國需求量驟增，使 LNG 價格直線飆漲。

新加坡 LNG 現貨價格本周一漲至 10.26 美元 / 百萬英熱單位 (mmBtu)，創 2015 年 1 月以來最高位，幾乎較 6 月初的 5.141 美元翻了一倍。

這使得現貨 LNG 價格，遠遠高於與布蘭特原油價格掛鈎的 LNG 期貨價格，後者目前約報 8 美元 / 百萬英熱單位。

中國 LNG 價格漲得更瘋，短短一個月就從每噸 4000 多元漲到最高萬元。陝西榆林、江蘇等一些地方的汽車加氣站 LNG 價格突破 10000 元大關。生意社數據顯示，截至 12 月 18 日，全中國 LNG 均價為 6929.17 元 / 噸，過去三個月內漲幅高達 133%。

截至 10 月底，中國 LNG 進口量達到了驚人的 2920 萬噸，年增率暴增 48%，快要超過韓國，成為僅次於日本的全球第二大進口國了（下圖來自德意志銀行研究報告）。

在中國狂飆的需求成長刺激下，海內外貿易商忙得不可開交。路透社上周稱，一些裝載 LNG 的輪船，最遠甚至從巴西改道駛向中國。連全球最大進口國日本，都忙著和中國做 LNG 轉口貿易，部分 LNG 運輸船駛離日本，本周會將貨卸載到中國天津港外的儲存裝置。

對現貨船貨的迫切需求也推動了 LNG 船隻運費上漲。船舶經紀商 Clarkson 和 Fearnley 數據顯示，裝載量 16 萬立方公尺的 LNG 船運費本月直衝 80000 美元，而 4 月時僅為 30000 美元，累計漲幅高達 167%。

「我們預計冬季期間，會有更多 LNG 船貨改道轉往中國，」能源諮詢公司 Wood Mackenzie 分析師 Saul Kavonic 指出。

證券時報援引金聯創分析師苗瑩瑩的觀點稱，目前管道氣十分緊張，LNG 作為非民用氣，產量更難保障。北方地區一些用管道氣的企業開工率不足兩成。現在看來，LNG 價格已難有天花板。

2018 年很有可能是一個賣方市場。德意志銀行分析師 John Hirjee 預計，超過預期的中國需求，將打消市場對於明年供應過剩的憂慮：

我們相信，2018 年將是 LNG 市場從買方過渡到賣方市場的一年，很有可能令投資人普遍認為 2023-2024 年將出現市場拐點，屆時需求將超過供給。

這與麥格理近期提出的觀點截然不同。該公司警告稱，如果美國、俄羅斯和卡達在市佔率爭奪戰中激烈廝殺，那麼全球供應過剩將一直困擾市場，直到 2022 年底，甚至有可能持續到 2027 年。

西南證券甚至認為，經歷 2015 年的行業發展瓶頸期和 2016 年天然氣需求由於政策推動和加氣站價格的累加擴張，今年採暖季需求下的 LNG 價格暴漲，意味著天然氣行業已正式步入十年黃金發展期。

『新聞來源／華爾街見聞』