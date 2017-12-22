能源盤後─需求強勁 產量上揚 油價漲幅收斂 收盤小升

石油期貨收盤走勢震盪，收盤小幅上揚，市場參與者考慮到需求強勁，美國產量上漲。

西德州中質原油 (WTI) 2 月交貨期貨在紐約商品交易所 (NYMEX) 抺去盤中升幅，收盤微漲 27 美分或 0.5%，收於每桶 58.36 美元。2 月布侖倫特原油期貨全球基準價格上漲 34 美分或 0.5%，收於每桶 64.90 美元。

Schneider Electric 全球大宗商品分析師 Robbie Fraser 表示：「除了美國產能外，還有很多事情正在推動石油向好的方向發展。」他表示，「除非我們看到供應中出現問題」，否則貿易商很可能不願意把石油推高。

今年以來，美國 WTI 原油期貨上漲 8.6%，而全球基準布侖特原油上漲約 14%。

週三油價走高，因美國原油供應量每週下滑幅度大於預期。與此同時，能源情報署 (EIA) 數據顯示，美國石油產量每天上升至 979 萬桶。

盤中稍早，原油承壓，因北海油管停運可能因維修而略有進展。

Forties 油管系統於 12 月 11 日關閉後，經營者 Ineos 發現油管中的細線裂紋。由於中斷每天 45 萬桶石油的流通，造成該地區供應緊張，布侖特原油價格大幅上漲。

但是英國石油公司週四表示，預計在聖誕節前後完成維修工作，並在新的一年初將石油輸送管道「逐步恢復到正常水平」。

自從石油輸出國家組織 (OPEC) 和包括俄羅斯在內的其他產油國上個月稍晚同意在明年年底前擴大減產後，油價一直保持穩定。

OPEC 和以外的 10 個產油國在 1 年前首次同意將原油產量減少近 2%，努力消除自 2014 年年底以來已經打壓價格的全球供應過剩。

其他能源產品方面，1 月熱燃油上漲 0.3% 至每加侖 1.9502 美元，而 1 月汽油上漲 0.7%，至每加侖 1.776 美元。

天然氣下跌 1.5%，至每百萬英熱單位 2.598 美元。EIA 週四表示，上週天然氣庫存減少了 1820 億立方英尺，超過《華爾街日報》調查的分析師預測的 1690 億立方英尺。