「藥物科技研究發展獎」加持　股價卻修正 健永棄興櫃挑戰美國上市的無奈

健永研發的新藥是治療前列腺肥大 (BPH) 的症狀，已成功完成美國 FDA 新藥 3 期，卻未受資本市場青睞，宣布在台興櫃下市，挑戰美國上市之路。

文／劉志明

12 月 5 日，衛福部與經濟部共同舉辦的「藥物科技研究發展獎」頒獎，健永生技公司 2 度榮獲銅質獎，該公司董事長郭富鳳對健永新藥研發技術獲得政府肯定，帶著感恩心情，內心卻也大洗三溫暖。

會後工業局向健永團隊傳達，希望健永繼續申請「科技事業」核准函，使公司在研發新藥沒有獲利狀況下，直接在台申請上市；但就在頒獎的 4 天前，健永已經正式宣布將在台灣興櫃下市，準備走向海外上市之路，郭富鳳說：「公司有基本面，就到全球最有價值的市場美國，實現夢想吧。」

沒想到，健永宣布將在台灣興櫃下市，準備在美國上市的消息，引起市場疑慮，12 月 3 日健永股價瞬間從 70 多元開始震盪，雖然後來回穩，在 55 元左右盤整，但這與 2014 年國發基金投資健永每股 40 元差距不大，若以健永股本 7.28 億元來估算，公司市值只有 40 億元。

植物性新藥 專治前列腺

健永研發的新藥是治療良性前列腺肥大的症狀，50 到 60 歲以上的男性，約有 48% 有前列腺方面的問題，60 歲以上有 77%；在全球人口持續老化下，病患會持續增加，而且一旦吃藥就要終身吃藥，在台灣病患約有百萬人，美國約有 1 千 2 百萬人，中國就有將近 5 千萬人；全球有超過 2 億個病患，商機非常可觀。

目前治療前列腺肥大的臨床治療，雖然有 13 種藥物，全是合成化學藥，但副作用不小，而健永標榜其開發的植物性的 MCS-2 新藥，在臨床試驗治療良性前列腺肥大病症有效，且幾乎沒有副作用。

○三年健永啟動 MCS-2 第 2 期臨床試驗，經過一番努力又再取得台灣與美國 FDA(食品藥物管理局)3 期認證，前前後後投入時間已超過 15 年，台大醫院泌尿部主任蒲永孝強調，健永植物新藥溫和有效，幾乎沒有出現副作用，對未來醫師為病患治療前列腺肥大症有很大的助益。

蒲永孝指出，健永想當植物新藥的先行者當然很艱辛，但健永還有更多計畫，譬如健永已經啟動「預防」前列腺癌的第 2 期臨床試驗，並獲得台灣衛福部核准。

蒲永孝分析，對於全球前列腺癌的患者來說，從化學治療、荷爾蒙新藥及放射性治療等，都不如預防新藥的價值，因為「上醫治未病」，從源頭就開始預防，這才是他一輩子行醫的最大心願，他認為如果 MCS-8 未來可以試驗成功，這是市場上都沒有的新藥，價值當然高!

如果 MCS-8 能夠往前衝，累積的 Know-how 將成為平台，未來健永也能協助不同植物新藥研發公司，和全球大藥廠一起合作。

長庚大學副教授陳志碩也表示，MCS-2 的藥效已經很顯著，他還寫文章推薦病人多多試用，若以「保健食品」來上市，已經是很大的市場，可以賺到更多的錢；但是郭富鳳寧可多花數 10 億元研發費用，向國際機構申請植物新藥藥證，就是想把植物藥推向世界，成為全球適用的大藥。

舉辦國際法說 證明價值

郭富鳳強調，健永 MCS-2 成功完成美國 FDA 3 期，公司相關的新藥製造專利有長達 20 年保護期，且前列腺相關化學藥，光北美 1 年銷售額就達 11 億美元，市場龐大，健永已達到申請藥證最後 1 哩路，目標是成為前列腺市占第一名的處方大藥，讓國際投行對健永申請美國上市感到高度興趣。

今年受邀參加亞太生技投資論壇嘉賓的 J.P. Morgan 全球生技醫藥領域執行董事 John Whittaker 日前在論壇上表示，生技產業有明顯的「大者恆大」狀況；據悉，J.P. Morgan 已邀請健永在 1 月初到美國舊金山舉辦美國上市前法說，為打造高價值新藥公司做準備，目前包括 J.P. Morgan 與巴克萊等投資銀行，都認為健永有不錯潛力。

郭富鳳也透露，明年健永股東會時，公司引進策略投資人會趨於明朗，藉以證明公司的價值，繼續挑戰美國上市之路。

來源：《財訊雙週刊》 544 期

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