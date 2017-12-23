美股持續創新高，外資在台股賣超減少，但觀望者眾，弱勢股持續走低，強勢作帳股逆勢拉高，尤其三王股價仍見創新低走勢，結構調整上還需要等待，時間可能要到年底及 2018 年初了，大致上趨勢性產業及漲價缺貨股依然是資金集中的焦點。

【文／方亞申】

美國股市在減稅題材下，傳統工業、零售、金融、電信股股價持續奔騰，帶領道瓊直逼二萬五千點、S&P 500 二千七百點；原本較弱勢的 Nasdaq 也見到七千點，最弱的費半指數也在英特爾、設備股出現強力反彈，站上所有均線之上。美國股市強烈吸金也帶領歐洲德國股市向一七年高點挑戰，其他如法國、英國、比利時、奧地利等股市也陸續重返季線之上。只有北歐三國股市在年線附近。原本最弱的中美洲股市，墨西哥在年線之下也出現強彈，智利、阿根廷更挑戰高點，巴西則向季線挺進。

亞洲市場中日本、印度、泰國、澳洲、紐西蘭也都接近一七年高點，菲律賓、香港恆生及及韓國在季線之上下，其實到目前為止，只有中國深圳、馬來西亞股市在年線之下，上證及台股在半年線與年線之間。綜合來看，現階段全球股市在半年線之下股市並不多，大多數股市都在全年高點附近，差一點也在季線之上。台股這次真的掉隊了！

台股掉隊等待來年

台灣經濟仍處於擴張期，外銷出口將連續十六個月正成長，比之上述股市在年線、半年線附近的國家好得多，但是外資就是不買帳，從十一月至最近一周累計賣超上市公司九三○億元，十二月截至十五日止還匯出十一億美元，部分資金的確有離台現象。

當然台灣三王走勢太弱淪為提款機是主因，將台股指數壓在半年線之下。且近來三王皆傳利空，包括台積電傳聞被蘋果砍單三成、鴻海旺季卻未如往常全力加班、大立光展望不如預期，其中除了台積電（低點二二二．五元）未再創波段新低外，大立光最低至四○七○元、鴻海九○．五元。只要這三檔股股價弱勢，台股壓力就會變大。近一周奮起的是台塑集團股，尤其台塑化股價直逼今年高點一一九元、台化一度創新高，加上金控股國泰金及富邦金盤堅，稍微抵消了三王的弱勢。

由於外資放假去，且國際股市還是偏多格局，台股這種弱勢，顯然資金寧願觀望等待來年，另一說法，現在美股強勢、台股都漲不動，萬一出現稅改利多出盡拉回，台股豈不更將要向年線一○一八九點測試支撐？近日台股已見到量縮至一千億元以下，這種量縮指數狹幅震盪情形可能持續一陣子。

不過，這未嘗不是好事，利空測試支撐，讓該賣的先賣完。三王股價歷經外資近一個半月來賣壓，外資對鴻海及台積電幾乎都將一七年上半年買的賣光。外資今年累計買超也降至一千五百億元左右，較過去幾年動輒買超二千億元以上，已降至較低水位，如此也將蓄積未來買盤。

另一方面，台股中流砥柱之一的蘋概股，可以發覺，高價股包括業成、玉晶光、康控ＫＹ，下半年從高點以來累計跌幅都在四～五成之間，台郡、華通、臻鼎ＫＹ、美律、可成和碩等都出現過二成以上拉回，蘋果ｉＸ賣的情況不甚樂觀，蘋果被外資降評，加上中國手機如 Oppo、華為等銷售目標下修，都使得手機零組件族群壓力較大。

但股價畢竟已跌深，且過去蘋概股本來就是新機上市前後見高點，而後震盪拉回、築底三～六個月，今年也不例外。就蘋概股而言，即使要再跌也要先反彈，短線已見到康控、業成等反彈。

元月行情值得期待

就技術上來看，台股在十一月三十日及十二月一日，分別在一○五六○～一○六五○點及一○四九五～一○六六五點，出現二三三四億元及一八一三億元大量，而後再跌，也就是說一○五五○～一○六六○點成為壓力區所在。這次台股指數進入一○五五○點就見到壓力，不過由於三王股價太過弱勢，至少要三～五天不再創新低點，台股才有機會反攻。指數不排除再向低點一○三○○點至一○四○○點之間測試一次支撐。

台股殖利率是低檔保護傘

提供一項數據參考：二○○○年以來的十八年中，台股第四季一向是股市上漲機率較高的時間點，除了二○○八年金融風暴前一年之外，沒有一次是十一至一月連續三個月月線收黑。這次十一月月線下跌二三三點，十二月收盤若指數未能站上一○五六○點之上，月線將收黑。而國際股市現階段都在全年相對高點，一時要出現連續性大跌，除非美國帶頭下挫，否則機率應不大。

美國股市或許漲多拉回，惟減稅政策一旦通過實施，等於是給工業、金融及內需等行業大紅包，單單稅率平均下降約十四個百分點就將提供相關行業獲利上升，如此有利股價上修。而統計也顯示，十一月月線收黑，十二月收紅，元月再收紅機率也較高，所以一旦台股十二月月線收黑，一月份倒不必悲觀。

來源：《先探投資週刊》 1966 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》