2018該怎麼賺？股債配置全攻略

撰文／今周刊 歐陽善玲

明年經濟主軸不脫三大方向，分別是經濟榮景持續、寬鬆政策維持，及新興亞洲崛起，只要做好功課、準確拿捏配置尺度，最終都能抵達資產增值目標。

隨著 2017 年接近尾聲，投資人新一輪資產配置計畫也將啟動；不論你的風險偏好、退休年齡如何，調整 2018 年投資組合前，都須對總體經濟面貌有一定概念。也就是，只要目標方向確定，導航路徑即使因人而異，最終都能抵達至資產增值目的地。

根據全球主要投資機構預測，2018 年總經主軸不脫三大方向：經濟榮景持續、寬鬆政策維持及新興亞洲崛起。

策略一》掌握經濟三大主軸

股優於債，加碼新興亞洲

先看經濟增長部分，「相較 2016 年初，市場上充斥著對經濟復甦的負面言論，現在情勢篤定，與當時氣氛形成強烈對比；包括 9 月分，已開發市場製造業信心指數，升至 43 年來新高，已開發及新興市場信心綜合指數，達 2011 年 4 月以來最高點。」宏利資產管理亞洲區高級策略師羅卓夫（Geoff Lewis）表示，總體經濟環境對企業經營有利，在基本面助攻下，2018 年可望進一步推升獲利。

再看資金環境。未來一年，美國利率將持續攀升，但主要國家貨幣政策仍可望維持寬鬆，也是當前市場上重要共識。「全球利率上調空間相當有限，原因很簡單，就是『債務陷阱』。」香港弘收投資（Income Partners）執行董事胡星指出。

他解釋，2008 年金融海嘯後，主要國家相繼實施低利率、量化寬鬆貨幣政策，使債務攀升至歷史高檔。目前美國政府及企業債務存量巨大，若快速升息，將使「借款人」因過大的付息壓力，而使經濟增長動能減緩，美國應不至於拿磚頭砸自己的腳，升息過猛，將讓政府陷入償債危機。

第三個共識，是中國總體經濟將持續維持穩定，帶動東北亞、東協及印度有良好表現。「我們對中國在壓抑信貸成長及經濟結構轉型部分，感到滿有信心。」貝萊德中國投資策略師陸文杰表示，2018 年中國經濟增速或許會略低於 2017 年，但變動幅度不大，不影響長線發展。

在這三大總經主軸下，投資人的資產配置藍圖，應有清晰輪廓。也就是，在全球經濟持續成長下，拉高股市配置，參與多頭延續行情；在貨幣政策仍將維持寬鬆下，不偏廢債市布局，以防股市漲多回檔。最後在中國經濟穩定發展下，將新興亞洲作為加碼重點。

「獲利目的地」設定完成後，就是各資產配置占比的導航路徑問題。但首要原則，應是股優於債，股六債四、或股七債三配置都可以，若風險屬性相對保守，或已屆臨退休，也可股五五、債四五方式參與「全球經濟同步增長行情」。

既然一八年投資組合是「以股為主」，投資人就有必要對股市配置多下工夫。先看以美、歐、日為主的成熟市場，「一七年美股漲幅一馬當先，未來一年，我們仍看好美股表現，主因在美國經濟滿手好牌，沒有輸的道理。」瑞銀投信投資部主管張繼文表示。他指出，一六年起，投資法人在美股配置上，就比指標指數還低，一直到一七年第三、四季，法人被軋得滿頭包，才一路回補，造成美股驚驚漲局面；換言之，美國散戶恐怕還沒真正進場。加上稅改政策作多，包括金融、消費及娛樂類股，都有機會輪動。

策略二》美股表現依舊看好

搭配歐日股分散漲多風險

歐股及日股，亦有看好的配置理由。「今年五月以來，歐股受到西班牙政治風險影響，大幅波動，使得基本面與股市脫鉤，相對美股，股價便宜許多。」富達卓越領航全球組合基金經理人葉端如表示，歐洲經濟動能強勁，企業獲利持續成長，從價值面角度布局，也可分散美股漲多風險。

日股部分，後續觀察重點就在匯率表現。「目前日圓匯價多在一一一至一一三日圓兌一美元區間震盪，這個價位讓日本出口表現不差，但未來美元趨貶，日圓兌美元強勁升值，對日本經濟就會有一定影響。」張繼文說，不過日本首相安倍晉三為刺激經濟，透過企業加薪可抵稅政策，對股市也將是一大利多。

若以「股六」為基本配置，那麼成熟市場部位，可以配置三成為基準。中間偏保守型投資人，可再拉高成熟市場占比至四成，甚至五成；積極型投資人，則可配置一至二成。而美、歐、日股配置比重，建議可將美股當作基底，歐、日則在剩下的額度中配置各半，「如果成熟股市配置三成，那麼美股占二成，歐、日各占五％，應是較合理的配置。」張繼文說。

來源：《今周刊》 1096 期

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