港美利差誘發套利 港元創2年新低 1個Hibor再創9年高

港美利差誘發的套利活動活躍，加上美國稅改正式通過，資金拋售港元部署回流美國，港匯昨 (21) 日一度逼近 7.83 低位，最弱見 7.8291，創近 2 年新低。資金吃緊，港元拆款利率再創 9 年高位，1 個月拆款利率升破 1.15%。

自美國 12 月中再度升息 0.25% 後，港匯持續轉弱，昨日早盤一度低見 7.8291，是 2016 年 1 月 21 日以來低位，與金管局所設定的弱方兌換保證 7.85 水平只相差約 200 點子。不過午後港匯稍見回穩，截至晚上 9 時半報 7.822。

美元兌港元走勢

港元拆款利率也全線上升，當中港元 1 個月拆款利率進一步升至 1.15893%，再創 9 年高位。

港元 1 個月拆款利率進一步升至 1.15893%，再創 9 年高位。 (圖：香港財資市場公會)

率團訪問北京的香港金管局總裁陳德霖表示，幾年前資金流入香港，令港元轉強至 7.75 強方兌換保證，貨幣基礎不斷膨脹，以致港元拆款利率近乎零。但隨著美息進行正常化過程，升息以及縮表，根據香港貨幣機制的設計，港息應跟隨美息正常化，這是必經的階段，資金亦會慢慢流走。

他說，當港匯觸及 7.85 弱方兌換保證價時，港息將逐步上升，但他強調這是港息正常化的必經過程，故即使港匯見 7.85 的弱方兌換保證水平，亦毋須擔心或過分解讀。

針對飆升的拆款利率，陳德霖表示，拆款利率上升受多方因素影響，包括本地供求情況，如 IPO(新股招股) 會拉高拆款利率，而年尾銀行拆借較為審慎，也會令拆款利率趨緊。

他指出，雖然近日港元 1 個月拆款利率上升，但仍處於低位，因過去 9 年來拆款利率都偏低，現時波幅並非太大，現要觀乎過年後，季節性因素不再存在時，拆款利率的走勢如何，才可判斷會否升息。

《星島日報》引述上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，港匯近日轉弱反映了資金流走的壓力，但當中存在季節性因素，包括年尾部分金融機構為粉飾櫥窗，擴大存款基礎規模，增加對美元的需求，令資金從港元流出。但他指，目前未見明顯的資金流走迹象，相信年底前港匯跌至 7.85 的弱方兌換保證水平可能性極低。

星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，套利活動是令港匯受壓的主因，但當港匯跌至逼近 7.83 水平，套利活動明顯收斂，港匯跌勢亦見喘穩，相信港匯暫時在 7.83 水平會有支持。他又不除非金管局在港匯跌勢過急時，會再增發外匯基金票據。

昨天港股低開高收，恒指收報 29367 點，升 132 點。不過聖誕長假前成交繼續悶局，大盤交投只有 883.24 億元，連續 4 日不足千億港元。稍早有報告指出，港股連續 30 天成交量破千億港元大關，是自 2015 年 3 月以來成交額持續過千億的最長期間。總市值亦於 11 月 22 日創下 33.64 兆港元新高。