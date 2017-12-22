康宏(01019-HK)：不排除向更多人申索

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被廉政公署調查的康宏環球控股(01019-HK)繼日前入稟香港高等法院，控告公司執行董事曹貴子及主要股東郭曉群等28名人士或公司不當轉移公司資金及追討損失之後，公司昨晚發公告指，展開法律訴訟屬保障集團及股東的「必須之舉」，不排除日後在有關申索增加新的被告或採取其他法律行動的可能性。 康宏昨發出通告稱，不排除日後在有關申索中增加新的被告。 香港專業保險經紀協會主席麥順邦確認，昨天限期前已收到康宏理財及Convoy Wealth Management提交資料，初步認為其財務報表有問題，協會已發信要求對方在下周五（29日）或之前進一步澄清。 康宏環球於下周五將舉行特別股東大會，主要股東郭曉群要求罷免大部分現任董事，並委任新董事入場。麥順邦表示，協會關注持牌中介公司的實際控制人和董事是否適合人選，會繼續留意事態發展。 保監局發言人回應說，該局有責任確保保險中介人控權人符合適當人選準則，會考慮是否曾有犯罪、違規及破產紀錄等，並由香港專業保險經紀協會、香港保險顧問聯會，以及保險代理登記委員會負責評定。該局拒絕評論康宏集團管理層被調查一事。