麗珠醫藥(01513-HK)董事會通過股票期權激勵計劃

麗珠醫藥(01513-HK)公布，董事會於2017年12月21日通過一項決議案，內容有關建議採納股票期權激勵計劃。本激勵計劃有待公司股東大會以及類別股東大會審議批准後方能生效。在公司召開股東大會以及類別股東大會批准本激勵計劃前，公司可能會應中國及╱或香港監管機構的要求，修改本激勵計劃的草案。

本激勵計劃涉及的激勵對象共計1,045人，為公司董事、高級管理人員、中層管理人員以及相關核心骨幹等人員。當中包括副董事長及總裁陶德勝(15萬份)、董事及副總裁徐國祥(15萬份)、董事及副總裁傅道田(12萬份)、副總裁楊代宏(12萬份)、副總裁陸文岐(12萬份)、副總裁司燕霞(12萬份)、副總裁周鵬(8萬份)、董事會秘書楊亮(7萬份)。

本激勵計劃擬向激勵對象授予1500萬股票期權，涉及A股普通股總數為1500萬股，約佔於本公告日期本公司已發行的股本總的2.71%。其中首次授予1350萬份股票期權，佔本激勵計劃授予總量的90%，約5.53億股的2.44%；預留150萬份股票期權，佔本激勵計劃授予總量的10.00%，約佔已發行的股本總額0.27%。本激勵計劃有效期自股票期權授予登記之日起至激勵對象獲授的股票期權全部行權或註銷之日止，最長不超過60個月。

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