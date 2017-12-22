盤前小叮嚀／美股慶稅改台股震盪看個股表現

▲美國降稅帶動企業回饋員工加薪，激勵美股漲多跌少。台股近期走勢震盪，短期將以個股表現為主。（圖／NOWnews 資料照片） ▲美國降稅帶動企業回饋員工加薪，激勵美股漲多跌少。台股近期走勢震盪，短期將以個股表現為主。（圖／NOWnews 資料照片）

美國減稅案通過後，部分企業善意回應，將為員工加薪並新增投資，激勵美股 3 大指數收高，費城半導體指數則重挫逾 1% 。至於台北股市，昨（ 21 ）日再度失守 10500 點關卡，預料近期震盪整理走勢將持續，大盤將以個股表現為主。

美國國會通過減稅法案後 1 天，波音、 AT&T 與富國銀行等企業均宣布，將減稅利益用於為員工加薪，並宣布其他支出項目，美股恢復上揚走勢，道瓊工業指數終場上漲 55.64 點或 0.23% ，收在 24782.29 點；那斯達克指數收高 4.40 點，漲幅 0.06% 至 6965.36 點；標準普爾 500 指數上漲 5.32 點或 0.20% ，收在 2684.57 點；費城半導體指數則收低 13.63 點，跌幅高達 1.06% 至 1271.81 點。

至於台北股市，昨日在股王大立光領跌下，終場下挫 15.55 點，收在 10488.97 點， 10500 點關卡再度失守，成交值縮至 979.32 億元。近期台股走勢震盪，加上外資準備放假過耶誕，預料短期均將以個股表現為主。

亞洲股市今日開盤，日經開盤小跌 24 點，跌幅 0.1% ；南韓股市開漲 3 點，漲幅 0.15% 。

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