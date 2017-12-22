中國飛機租賃(01848-HK)購空客A320-200 CEO飛機

中國飛機租賃(01848-HK)公布，12月21日，公司透過其全資擁有特殊目的實體與捷星太平洋航空訂立《飛機買賣協議》，據此，公司同意向捷星太平洋航空購買一架全新空客A320-200 CEO飛機，而捷星太平洋航空同意(其中包括)根據《原購買合約》，轉讓其向空客提取飛機的權利予公司。飛機將隨即回租予捷星太平洋航空。

飛機的目錄價格(包括機身價格、可選功能價格及引擎價格)約為9900萬美元(相等於約7.722億港元)。按照慣常業務和行業做法，飛機的目錄價格與代價之間有重大價格差異。代價乃由本公司與捷星太平洋航空經計及該交易的整體條款及條件，以及參考市況後按公平原則釐定。根據本公司對行業動態的了解，代價與飛機目錄價格之間的差異乃由於多項不同因素所致，其中最重要的是製造商通常向新飛機買家授出重大目錄價格折讓。根據本公司對行業動態的了解，製造商向飛機買家授出的飛機目錄價格折讓屬商業敏感資料，且通常取決於若干可變因素並由飛機買家與製造商經公平磋商釐定。

根據公司對行業動態的了解，公司相信，飛機目錄價格(經本公司於過往購買新飛機所取得的目錄價格折讓後)與代價之間的價格並無重大差異。公司認為，飛機的目錄價格(經上述折讓後)與代價之間的價格差異對公司的整體未來營運成本並無重大不利影響。部分代價將透過集團的內部資源撥付，及部分將透過與銀行機構訂立的融資安排撥付

董事認為，完成該交易符合集團業務拓展計劃及全球化策略。購買及回租安排使集團能夠在擴張機隊的同時鎖定長期租賃協議，透過此安排，集團為航空公司客戶的機隊規劃提供靈活的解決方案。

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