中國飛機租賃(01848-HK)購買五架空客飛機 目錄價格39億

中國飛機租賃(01848-HK)公布，12月21日，公司透過中飛租(BVI)與空客訂立《空客購買協議》，據此，中飛租(BVI)同意向空客購買五架空客A320-200CEO系列飛機。

《空客購買協議》是以作為《2014年飛機購買協議》之修訂協議之形式簽立；及公司透過其全資特殊目的實體亦與VivaAir集團訂立《Viva買賣協議》，據此，公司同意於若干情況下向VivaAir集團購買飛機。公司訂立該等交易是作為飛機購買及租賃安排的一部分

飛機的總目錄價格(包括機身價格、可選功能價格及引擎價格)約為4.95億美元(相當於約39億港元)。按照一般商業及行業慣例，空客就將予購買的飛機給予中飛租(BVI)重大價格優惠。該價格優惠乃由中飛租(BVI)與空客經公平磋商後釐定。因此，將予購買的飛機的空客代價低於該等飛機的上述目錄價格。董事確認，根據《空客購買協議》給予中飛租(BVI)的價格優惠幅度與該公司根據《2014年飛機購買協議》所獲得的價格優惠相若。公司相信，根據《空客購買協議》取得的價格優惠對其機隊的營運成本並無重大影響，而由於將撥資的飛機購買價較低，故飛機的飛機融資金額將會縮減。預期飛機將於2018年至2019年期間分階段交付。空客代價透過本集團內部資源支付，及部分將透過與銀行機構訂立的融資安排撥付。

董事認為，完成該等交易符合集團業務拓展計劃及全球化策略。購買及租賃安排使集團能夠在擴張機隊的同時鎖定長期租賃協議，透過此安排，集團為航空公司客戶的機隊規劃提供靈活的解決方案。該等交易不僅豐富集團的機隊組合，亦進一步擴展全球版圖至西南美洲。

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