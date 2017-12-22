〈2018投資雷達〉PCB業旺盛需求將延續 相關設備需求不容忽視

2017 年是印刷電路板 (PCB) 需求旺盛的一年，並且帶動製程設備業隨之有暢旺的業績的表現，這一年並以如蘋果 iPhone 新世代手機導入類載板、車用先進駕駛輔助系統 (ADAS) 導入高頻高速板的需求最受矚目，也讓華通 (2313-TW)、燿華電子 (2367-TW) 股價翻了兩番；而 2018 年的 PCB 產業景氣仍將維持榮面。

2017 年 PCB 產業的市場，除健鼎科技 (3044-TW) 在湖北仙桃廠開出新增 60 萬呎的產能之外，在供應面並沒有太大的新產能開出，而台商各廠則著重於產能去瓶頸及爭取新客戶的認證，如競國 (6108-TW) 及金像電 (2368-TW) 則陸續宣布打入 Tier 1 車用電子廠的認證，2018 年將產生來自車用板對於營收的貢獻。

而車用板已占營收 20% 的健鼎科技則看好此一區塊的成長帶動市場榮景，健鼎科技主管指出，車輛電子化的程度加深，將有明顯帶動產業景氣快速走揚的效益；其他如手機及網路通訊及伺服器的需求都會是成長的重點，尤其是新世代無線通訊布點日益密集及串連人車介面的手機需求等，都是整個市場的關注重點。

而在今年投入蘋果新世代手機類載板製程的華通，則對於 2018 年抱持審慎樂觀的看法。

過去，PCB 相關設備業一直受困於 PCB 業者的不見訂單不投資設備，現階段以來則受惠於產業自動化程度加深的因素，加上產業景氣的翻揚而受惠，迅得機械 (6438-TW) 總經理王年清則指出，目前的市場能見度已達 2018 年第 2 季，目前迅得也加速該公司的新廠擴建工程迎接訂單。

而讓 PCB 設備業者更看好的是，大陸華南 PCB 廠商近年計畫擴產積極，包含深南電路、五株、汕頭超聲以及博敏等當地大型 PCB 供應廠設備採購需求也在提升之中，牧德 (3563-TW) 董事長汪光夏指出，這些大力擴廠的陸資 PCB 廠在硬板生產自動化 4.0 設備及其他設備商機達 12 億元，都是牧德爭取的客戶。