〈獵雷艦案〉偵辦慶富案 檢調兵分三路搜索一銀、傳喚前董座蔡慶年

高雄地檢署偵辦慶富獵雷艦聯貸案，今 (21) 日搜索第一金 (2892-TW) 旗下第一銀行台北總行、高雄分行以及前董事長蔡慶年台北住處，同時傳喚蔡慶年及一銀相關承辦人員等 10 多人到案說明；對此，第一銀行聲明表示，全力配合檢方調查。

慶富造船承攬獵雷艦標案，由一銀主辦，額度為 205 億元，其中，一銀獨占 58 億元。根據行政院 11 月公布調查報告指出，一銀在聯貸案中，未確實評估慶富的資金缺口和造艦履約能力，未要求慶富提供所承諾的增資計畫，且沒有確認慶富的採購供應商是否依據「國防部訂購軍品契約」及「獵雷艦採購契約附加條款」規定辦理，以及沒有查證相關交易的真實性就撥款等缺失。

而行政院副院長施俊吉更在記者會中直接點名，建議財政部撤換第一銀行董事長蔡慶年，財政部也依行政院建議，解除蔡慶年公股董事代表職務。

據悉，今天檢調以犯罪嫌疑人身份認為蔡慶年涉嫌圖利慶富及違反銀行法相關規定，已對蔡慶年下達出境留置令，並傳喚蔡慶年到案說明。

同時，還傳喚包括第一銀行江姓副總、高雄分行王姓前經理、高雄分行林姓副理、高雄分行吳姓承辦人；另以證人身份傳喚台北總行 10 名相關業務經手人。

對於檢調搜索一事，第一銀行僅回應，全力配合檢方調查。