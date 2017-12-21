【華冠投顧】丞唐講股：台股小跌量縮 東哥遊進漲停 -何丞唐 分析師

台股在外資休假之際，量能稍減，加權指數今日開高走低，終場翻黑收跌 15 點，收在 10488 點，成交量能為 981 億元。OTC 指數終場小漲 0.32 點或 0.21%，收在 147.26 點。

盤面上，上櫃醫材股 1565 精華挑戰成為第三千金，因美系客戶 Hubble 訂單優於預期並擴增產線，全年盈餘受市場看好，終場 1565 精華收漲 4.19%，收在 995 元；另雙千金包括股王 3008 大立光今則下跌 2.36%，收在 4130 元，6510 精測收跌 1.47%，來到 1000 元。其他焦點股當中，遊艇製造商 8478 東哥在轉上市之後，股價經歷震盪下修，近期反彈幅度增大，在旺季效應之下，全年營運看佳，8478 東哥終場收漲停，來到 91.6 元。

在產業消息方面，美國通過稅改法案，對企業減稅有較大動作，為 30 多年來最大稅改工程，對後續產業經濟版圖的變動，以及對台影響，尚有待觀察。經濟數據方面，受惠蘋果新機拉動效應，以及聖誕銷售旺季，台灣 11 月外銷訂單數據報捷，金額達 486.9 億美元，年成長為 11.6%，且為連 16 個月正成長，優於預期。

大盤逢外資休假，量能明顯縮減，明收周線，預計盤面量能可能不大並呈現止穩格局。具題材之個股有望先行上攻。

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