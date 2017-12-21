大田訂單能見度1-2個月，新產品組合開發成明年營運動能

【財訊快報／陳品親報導】高球具代工廠大田 (8924) 今年營收穩健成長，其美日系主力客戶看好明年消費市場潛力，正進行新產品組合開發，明年首季可望啟動下單，延續出貨旺季，加持明年上半年營運。大田表示，新舊客戶訂單展望佳，目前訂單能見度約 1-2 個月，且在新產品的部分，高毛利率產品有顯著增加，如複合材料及鍛造產品等，為營運增長再添動能。大田前三季毛利率 27.74%，較去年同期的 23.67%，成長 4 個百分點，法人預期，在旺季營收表現佳，且廠房整併效應持續發酵下，今年毛利率有望再向上攀升。



大田表示，除專精於高爾夫球具製造外，於 2003 年轉投資的碳纖維車架與體育用品專業製造廠 - 櫻之田，每年亦成為大田穩定獲利的小金雞，加上公司本身自有品牌自行車 VOLANDO，合計營收比重約 15%。



除此之外，大田 2015 年起也運用其在不銹鋼、鈦合金等精煉鑄鍛造技術，開發無鉛無毒不銹鋼與衛浴水龍頭，並自創品牌 ALLTAS，惟目前此部分營收貢獻尚小。



展望明年，法人表示，在廠房整併效應顯現，以及客戶訂單增加之下，營運展望正向，且將重返穩定獲利軌道。







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