下代iPhone訂單ASP拉升，明年和碩EPS上探7.4元，法人喊買

【財訊快報／王宜弘報導】蘋果 (Apple) 明年可望推出 3 款 iPhone 新機，元大投顧評估 EMS 大廠和碩 (4938) 將拿下 6 吋 LCD 螢幕機種獨家代工權，明年 EPS 上探 7.4 元，年增逾 11%。而和碩股價從百元大關大幅修正，近期最低來到 67.5 元價位，波段跌幅達 32.5%，近期持續反彈中，最高彈升到 72.8 元價位。該法人評估和碩投資價值浮現，建議投資人布局。



和碩前三季稅後 109.6 億元，年減 18.6%，EPS4.24 元，毛利率 4.24%，營益率 1.76%，均顯著較同期衰退。除了匯率因素影響之外，iPhone 8 拉貨未如預期，衝擊和碩旺季業績。



元大投顧評估，今年和碩 EPS 如以除權後股本計算，將達 6.63 元，雖較去年的 7.5 元衰退，但明年受惠 iPhone 大螢幕新機拉高平均售價 (ASP) 之故，可望帶動和碩營收獲利成長。



該機構預估，蘋果明年將推出 3 款 iPhone 新機，包括 6.04 吋的 LCD、5.85 吋與 6.46 吋的 AMOLED 機種，和碩可望成為 LCD 機種的獨家組裝廠，相較今年 4.7 吋的 LCD iPhone 8，因螢幕較大，且具備較多的功能，將拉高 ASP，因此預估該公司明年 EPS 將回升到 7.4 元。



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