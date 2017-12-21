政治鬥爭不斷連勝文嘆：台灣漸成獨裁者樂園

檢調單位日前大動作處理王炳忠案，讓外界質疑執政黨在進行綠色恐怖、政治破壞，國民黨中央委員連勝文今（21）日對此表示，全球公認的「狂人」川普拚經濟毫不含糊，蔡政府卻不斷搞政治鬥爭，讓曾是全球投資熱門地點的台灣，慢慢變成像古巴一樣的獨裁者樂園。

連勝文在臉書表示，就在蔡政府精心策劃、全力以赴、以極為奇特的手法，去抄幾個新黨年輕異議人士家的同時，美國卻通過了史上最大稅改，全力吸引外來投資！全球公認 「狂人」的川普，即便陷入內政外交泥沼，拚經濟卻絕不含糊，比較起來，到底是誰在不務正業？

連勝文指出，蔡政府施政主軸，除了全力投入國家資源，進行實質上為清算整肅對手的種種「轉型工程」之外，還要強推她自認為理想的左派政策，但其中勞工法侓的爭議，造成勞資雙輸，至今仍無法解決！如果這個政府可以少搞政治鬥爭，把寶貴的國家資源用於經濟發展，政府與民間都能賺錢，那麼軍公敎勞退基金恐怕也不會這麼快面臨破產，從而要去砍退休軍公教的退休保障吧？更不用提，兩岸關係還在持續惡化中……。

連勝文強調，「狂人」川普主政下的美國，透過減稅等優惠政策，變成了世界上的投資天堂，反而過去曾是全球投資熱門地點的台灣，慢慢變成像古巴一樣的左派獨裁者的樂園，這或許是本年度世界排名第一的黑色幽默，但除了當權者外，不知誰笑的出來？



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