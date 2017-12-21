〈川普稅改過〉稅改懶人包：一文看懂「川普稅改」改什麼？

共和黨所推出的川普稅改案，週三 (20 日) 先在參議院以 51 票支持票對 48 票反對票，正式確定通過，隨後同日立刻在眾議院的重新表決下，以 224 票支持、201 票反對宣布通過，確定本次美國財政史上 30 年來最大的稅改案，將於 2018 年落地施行。

而《彭博社》等外電媒體則表示，估計美國總統川普 (Donald Trump) 將等到明年一月，才會簽署法案。

以下就為投資人整理介紹，本次美國 30 年來最大稅制改革：川普稅改，究竟與現行的美國稅制，有何差異？(以下拆分企業稅、個人家庭稅，分別對比)

美國企業稅：

川普新稅改 現行稅制 企業稅率 (2018 年落地實施，2025 年底到期) ： 企業稅率： 調降至 21% 最高 35%

美企業最低稅負制 (AMT)：

川普新稅改 現行稅制 完全廢除 過往年度剩餘的最低稅負扣除額，可在 2018 年至 2021 年間，退回五成之稅款 企業需計算經常性稅負和替代性稅負分別為多少，採較高者繳納 減免額： 40,000 美元 稅率： 20%

企業本國生產扣除額：

川普新稅改 現行稅制 完全廢除 可減免下列金額較低者的 9% 國內生產所得之營業淨利 稅前淨利

企業設備折舊及攤銷：

川普新稅改 現行稅制 2017 年 9 月 27 日至 2023 年 1 月 1 日間，取得並使用之設備，給予紅利折舊，即首年立即提列 100% 折舊費用 在 2023 年後取得之資產，紅利折舊比率按年遞減 20% 於耐用年限時效內，按年提列折舊攤銷 於 2017 年底取得並使用之資產，給予紅利折舊，即首年可提列調整後的 50% 折舊費用 在 2017 年後取得之資產，紅利折舊比率按年遞減 20%，紅利折舊給予至 2019 年底為止

企業海外利潤稅：

川普新稅改 現行稅制 針對企業海外利潤「現金」徵收 15.5% 稅率 現金以外的「非現金」利潤，將徵收 8% 稅率 未來將制定配套的特殊稅則，防止企業將利潤匯至海外 企業全球海外稅率為 35% 至海外利潤匯回美國境內之前，海外稅額可延遲納稅

企業利息費用：

川普新稅改 現行稅制 利息費用設置上限，設置標準為調整後應計稅所得額的 30% 可從企業收入內扣除，無上限限制

美國個人和家庭稅：

川普新稅改 現行稅制 個人、家庭所得稅 (2018 年落地實施，2025 年底到期) ： 個人、家庭所得稅： 採累進稅率制，共分七個級距，自 10% 至 37% 最高所得稅率適用於年收入 50 萬美元以上單身者，以及年收入 60 萬美元以上夫妻合併申報 採累進稅率制，共分七個級距，自 10% 至 39.6% 最高所得稅率適用於年收入 41.84 萬美元以上單身者，及年收入 47.07 萬美元以上夫妻合併申報者

個人、家庭稅率表對比：

新版七級稅率 現行七級稅率 單身所得稅徵稅標準 (單位：美元) 夫妻合併申報者所得稅徵稅標準 (單位：美元) 10% 10% 0-9,525 0-19,050 12% 15% 9,525-38,700 19,051-77,400 22% 25% 38,701-82,500 77,401-165,000 24% 28% 82,501-157,500 165,001-315,000 32% 33% 157,501-200,000 315,001-400,000 35% 33%-35% 200,001-500,000 400,001-600,000 37% 39.60% 500,001 以上 600,000 以上

標準扣除額和免稅額：

川普新稅改 現行稅制 取消免稅額 拉升標準扣除額為約現行稅制的兩倍：單身者 12,000 美元、夫妻合併申報為 24,000 美元 老年人和殘障人士的額外標準扣除額不變 免稅額為每人 4,050 美元 標準扣除額單身者為 6,350 美元、夫妻合併申報者為 12,700 美元 老年人和殘障人士額外標準扣除額，單身者為 1,550 美元、已婚者為 1,250 美元

列舉扣除額：

川普新稅改 現行稅制 列舉扣除額「總金額」不受限 房貸利息自 2018 年起，首購房或第二套房可扣抵房貸利息的貸款額度上限，下調至 75 萬美元以下 捐贈可扣抵稅額大致不變，但對公益慈善團體的可扣抵上限，由調整後收入的 50% 上調至 60% 醫療開支扣抵，2017 年和 2018 年的最低扣抵比例自 10% 降至 7.5% 若調整後收入超過門檻，列舉扣除額「總金額」將受限 可扣抵房貸利息的貸款額度，最高上限為 100 萬美元 捐贈可扣抵稅額視捐贈對象和捐贈之資產而定 醫療費用超過調整後收入的 10% 以上之金額，即可扣抵稅款

個人替代性最低稅負 (AMT)：

川普新稅改 現行稅制 拉升單身豁免稅額上限至年收入 7.03 萬美元、夫妻合併申報上限拉升至年收入 10.94 萬美元 針對單身者年收入超過 50 萬美元以上者，限制豁免稅額 針對夫妻合併申報年收入超過 100 萬美元者，限制豁免稅額 針對年收入超過豁免稅額的高所得者，即單身年收入超過 5.43 萬美元以上者、夫妻合併申報年收入超過 8.45 萬美元以上者 針對單身者年收入超過 12.07 萬美元以上者，限制豁免稅額 針對夫妻合併申報年收入超過 16.09 萬美元者，限制豁免稅額

撫養兒童減免稅額：

川普新稅改 現行稅制 拉升撫養兒童免稅額翻倍，即家庭中每位 17 歲以下兒童減免 2,000 美元 若無應納稅額可扣抵，即退稅 1,400 美元 調整後收入超以下標準者，可扣抵稅額減少：單身者為 200,000 美元、夫妻合併申報為 400,000 美元 家庭中每位 17 歲以下兒童減免 1,000 美元 調整後收入超以下標準者，可扣抵稅額減少：單身者為 75,000 美元、夫妻合併申報為 100,000 美元

遺產稅：