〈川普稅改過〉稅改懶人包：一文看懂「川普稅改」改什麼？

共和黨所推出的川普稅改案，週三 (20 日) 先在參議院以 51 票支持票對 48 票反對票，正式確定通過，隨後同日立刻在眾議院的重新表決下，以 224 票支持、201 票反對宣布通過，確定本次美國財政史上 30 年來最大的稅改案，將於 2018 年落地施行。
而《彭博社》等外電媒體則表示，估計美國總統川普 (Donald Trump) 將等到明年一月，才會簽署法案。
以下就為投資人整理介紹，本次美國 30 年來最大稅制改革：川普稅改，究竟與現行的美國稅制，有何差異？(以下拆分企業稅、個人家庭稅，分別對比)
美國企業稅：
|川普新稅改
|現行稅制
|企業稅率 (2018 年落地實施，2025 年底到期) ：
|企業稅率：
|調降至 21%
| 最高 35%
美企業最低稅負制 (AMT)：
|川普新稅改
|現行稅制
|
- 完全廢除
- 過往年度剩餘的最低稅負扣除額，可在 2018 年至 2021 年間，退回五成之稅款
|
- 企業需計算經常性稅負和替代性稅負分別為多少，採較高者繳納
- 減免額： 40,000 美元
- 稅率： 20%
企業本國生產扣除額：
|川普新稅改
|現行稅制
|完全廢除
|
可減免下列金額較低者的 9%
- 國內生產所得之營業淨利
- 稅前淨利
企業設備折舊及攤銷：
|川普新稅改
|現行稅制
|
- 2017 年 9 月 27 日至 2023 年 1 月 1 日間，取得並使用之設備，給予紅利折舊，即首年立即提列 100% 折舊費用
- 在 2023 年後取得之資產，紅利折舊比率按年遞減 20%
|
- 於耐用年限時效內，按年提列折舊攤銷
- 於 2017 年底取得並使用之資產，給予紅利折舊，即首年可提列調整後的 50% 折舊費用
- 在 2017 年後取得之資產，紅利折舊比率按年遞減 20%，紅利折舊給予至 2019 年底為止
企業海外利潤稅：
|川普新稅改
|現行稅制
|
- 針對企業海外利潤「現金」徵收 15.5% 稅率
- 現金以外的「非現金」利潤，將徵收 8% 稅率
- 未來將制定配套的特殊稅則，防止企業將利潤匯至海外
|
- 企業全球海外稅率為 35%
- 至海外利潤匯回美國境內之前，海外稅額可延遲納稅
企業利息費用：
|川普新稅改
|現行稅制
|利息費用設置上限，設置標準為調整後應計稅所得額的 30%
| 可從企業收入內扣除，無上限限制
美國個人和家庭稅：
|川普新稅改
|現行稅制
|
個人、家庭所得稅 (2018 年落地實施，2025 年底到期) ：
|個人、家庭所得稅：
|
- 採累進稅率制，共分七個級距，自 10% 至 37%
- 最高所得稅率適用於年收入 50 萬美元以上單身者，以及年收入 60 萬美元以上夫妻合併申報
|
- 採累進稅率制，共分七個級距，自 10% 至 39.6%
- 最高所得稅率適用於年收入 41.84 萬美元以上單身者，及年收入 47.07 萬美元以上夫妻合併申報者
個人、家庭稅率表對比：
|新版七級稅率
|現行七級稅率
|單身所得稅徵稅標準 (單位：美元)
| 夫妻合併申報者所得稅徵稅標準 (單位：美元)
|10%
|10%
|0-9,525
|0-19,050
|12%
|15%
|9,525-38,700
|19,051-77,400
|22%
|25%
|38,701-82,500
|77,401-165,000
|24%
|28%
|82,501-157,500
|165,001-315,000
|32%
|33%
|157,501-200,000
|315,001-400,000
|35%
|33%-35%
|200,001-500,000
|400,001-600,000
|37%
|39.60%
|500,001 以上
| 600,000 以上
標準扣除額和免稅額：
|川普新稅改
|現行稅制
|
- 取消免稅額
- 拉升標準扣除額為約現行稅制的兩倍：單身者 12,000 美元、夫妻合併申報為 24,000 美元
- 老年人和殘障人士的額外標準扣除額不變
|
- 免稅額為每人 4,050 美元
- 標準扣除額單身者為 6,350 美元、夫妻合併申報者為 12,700 美元
- 老年人和殘障人士額外標準扣除額，單身者為 1,550 美元、已婚者為 1,250 美元
列舉扣除額：
|川普新稅改
|現行稅制
|
- 列舉扣除額「總金額」不受限
- 房貸利息自 2018 年起，首購房或第二套房可扣抵房貸利息的貸款額度上限，下調至 75 萬美元以下
- 捐贈可扣抵稅額大致不變，但對公益慈善團體的可扣抵上限，由調整後收入的 50% 上調至 60%
- 醫療開支扣抵，2017 年和 2018 年的最低扣抵比例自 10% 降至 7.5%
|
- 若調整後收入超過門檻，列舉扣除額「總金額」將受限
- 可扣抵房貸利息的貸款額度，最高上限為 100 萬美元
- 捐贈可扣抵稅額視捐贈對象和捐贈之資產而定
- 醫療費用超過調整後收入的 10% 以上之金額，即可扣抵稅款
個人替代性最低稅負 (AMT)：
|川普新稅改
|現行稅制
|
- 拉升單身豁免稅額上限至年收入 7.03 萬美元、夫妻合併申報上限拉升至年收入 10.94 萬美元
- 針對單身者年收入超過 50 萬美元以上者，限制豁免稅額
- 針對夫妻合併申報年收入超過 100 萬美元者，限制豁免稅額
|
- 針對年收入超過豁免稅額的高所得者，即單身年收入超過 5.43 萬美元以上者、夫妻合併申報年收入超過 8.45 萬美元以上者
- 針對單身者年收入超過 12.07 萬美元以上者，限制豁免稅額
- 針對夫妻合併申報年收入超過 16.09 萬美元者，限制豁免稅額
撫養兒童減免稅額：
|川普新稅改
|現行稅制
|
- 拉升撫養兒童免稅額翻倍，即家庭中每位 17 歲以下兒童減免 2,000 美元
- 若無應納稅額可扣抵，即退稅 1,400 美元
- 調整後收入超以下標準者，可扣抵稅額減少：單身者為 200,000 美元、夫妻合併申報為 400,000 美元
|
- 家庭中每位 17 歲以下兒童減免 1,000 美元
- 調整後收入超以下標準者，可扣抵稅額減少：單身者為 75,000 美元、夫妻合併申報為 100,000 美元
遺產稅：
|川普新稅改
|現行稅制
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保留遺產稅，但拉高徵稅門檻兩倍。
- 單身繼承者，且繼承價值超過 1098 萬美元以上之遺產，徵收 40% 稅負
- 夫妻合併繼承者，且繼承價值超過 2198 萬美元以上之遺產，徵收 40% 稅負
|
- 單身繼承者，且繼承價值超過 549 萬美元以上之遺產，徵收 40% 稅負
- 夫妻合併繼承者，且繼承價值超過 1098 萬美元以上之遺產，徵收 40% 稅負