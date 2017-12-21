Mac用戶福音！傳蘋果將整合各設備App 開發商免再設計兩套軟體

蘋果 (Apple Inc) (AAPL-US) iPhone 和 iPad 的使用者可以在 App Store 下載各種簡單好用的 App，但是蘋果桌上型和筆記型電腦的使用者卻必須透過 Mac App Store 才能下載 App，後者幾乎乏人問津，因為 Mac Apple Store 上的 App 相當有限，更新頻率也很低。

《彭博社》報導，現在蘋果計畫改變現況，讓 iPhone、iPad 和 Mac 用戶都可以使用相同的 App。

知情人士透露，最快明年起，軟體開發商將可設計一套單一應用程式，能以觸控螢幕或滑鼠、觸控版等運作，無論其操作系統是 iPhone、iPad 或 Mac 均可使用。

目前開發商必須設計兩套不同 app，一套使用 iOS 系統，另一套使用 macOS，前者用在蘋果的行動設備上，後者則用在 Mac 電腦上。長期以來，蘋果顧客一直抱怨 Mac 的 app 太少或更新太慢，例如推特 (Twitter) 推出最新功能，iPhone 和 iPad 的使用者就可以取得更新版的 app，但 Mac 用戶卻遲遲等不到更新版 app。往後如果所有設備都能用同一套 app，那麼 Mac、iPad 和 iPhone 用戶就能同時取得新版 app 並享受新功能了。

一位蘋果 App 開發者 Steven Troughton-Smith 表示，統一 app 系統有助於 iOS 和 macOS 平台一起發展和成長，而不是犧牲一個平台來換得另一個平台的茁壯。「這是自 iOS 推出以來，蘋果軟體平台最大的轉變。」

不具名消息人士表示，蘋果仍為下一代 iOS 和 macOS 的重大更新調整策略，這一秘密計畫代號為「Marzipan」，最快可能明年夏季的蘋果年度開發商大會時公佈，但因為計畫還在調整，具體作法仍有可能變動，甚至整個計畫也有取消的可能。

蘋果發言人拒絕對此發表評論。

整合手機與電腦 app 行動非蘋果首創，在微軟公司 (Microsoft Corp.) (MSFT-US) 停止智慧手機的 Windows 軟體前，就曾推動名為「Universal Windows Platform」的技術，希望開發商可以藉此為其平板電腦、手機和電腦等創造統一的 app。無獨有偶，谷歌 (Google) (GOOG-US) 也試著將 Play 商店上的手機 app 帶到搭載 Chrome OS 的電腦上，讓用戶可以在電腦和平板電腦上使用與手機相同的 app，例如 Instagram 和 Snapchat 這兩個 app。

目前尚不清楚蘋果是否計畫將 Mac 和 iOS 兩者的 App Store 合併在一起，但值得注意的是，iPhone 和 iPad 上使用的 App Store 今年已推出更新版本，但 Mac 用戶卻自 2014 年以來都還等不到更新版。

蘋果 app 計畫是一項長期工作，旨在使其軟硬體基礎更類似。數年前，蘋果開始為 iOS 設計自家處理器，爾後也開始為 Mac 做同樣的努力，近日甫推出 T2 晶片，套用在 iMac Pro 上，可以將安全和電源管理等功能自主要 Intel 處理器上卸載至蘋果設計的晶片上。蘋果為整合 app 做出許多努力，有朝一日 Mac 和 iOS 設備用的可能也是同一套主要處理器。