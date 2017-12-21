【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆電子股反彈走升，台股震盪收漲

美國股市創高後回跌，週三亞洲主要股市表現平穩，電子類股反彈走升，台股開高震盪收漲，加權指數收盤上漲逾 37 點。終場台指期上漲 40 點 (+0.38%)，逆價差 7.52 點，電子期上漲 2.2 點 (+0.51%)，逆價差 0.57 點，金融期上漲 0.8 點 (+0.07%)，逆價差 0.79 點，非金電期上漲 43 點 (+0.36%)，逆價差 0.59 點。台指期上漲，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 823 口，淨空單部位 4196 口；投信淨空單增加 569 口，淨空單部位 33451 口；外資淨多單增加 2927 口，淨多單部位 45582 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收紅 K 棒，指數持續於週線附近震盪整理，各短中期均線糾結，籌碼面部分，單日成交量能減少到 1013 億餘元，外資上市現貨賣超金額約 0.74 億元，期貨未平倉淨多單 45582 口，外資現貨多單減碼、期貨多單加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比維持由 1.30 變動到 1.57，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10,800 點，賣權維持在 10,000 點，外資選擇權淨空單部位 104,472 口。

