【統一證券】盤前分析－行情回溫拉高結算、個股輪動擇優布局



◆盤勢分析

昨日雖然加權指數仍處於量縮震盪整理格局，但外資面臨指數結算，期貨部位積極作多，且時節進入聖誕假期，電子權值類股調節賣壓也暫告段落；加上年底集團及本土法人作帳行情可望發酵，預計推動台股後勢穩健走升。分析如下：

第一、美國參眾兩院都已投票通過稅改法案，預計明年正式立法實施，將使美國企業及個人於最快於明年 2 月份就可享有稅改案帶來的優惠，由於稅制改革為長遠性質的利多因素，針對明年企業受惠後的財報強勢表現預期，將可望推升美股後勢持續表現強勁。

第二、雖然指數整體延續狹幅震盪，但盤面類股輪動仍舊顯著，蘋概族群包括 PCB 上下游的燿華、華通、欣興、嘉聯益、達邁，聲學元件的康控 - KY，VCSEL 相關的 IET-KY、環宇 - KY 等均同步走強，顯現市場對於蘋果帶動的供應鏈營運趨勢仍未看淡，資金未因盤勢震盪而轉入防禦型標的，台股後勢仍大有可為。

第三、技術面觀察。台股昨日超乎市場普遍預期，以拉高結算作收，指數續站短期均線之上，穩步消化上檔半年線壓力，KD 及 MACD 維持轉強姿態，雖聖誕節及新年節前量能不易放大，仍可趁此逢整理格局積極布局。

第四、盤面焦點觀察。中美冠科 - KY 宣布被 JSR Corporation 以每股 75 元收購，溢價幅度高達 91.8%，帶動股價開盤跳空漲停；遊艇製造商東哥遊艇受惠美國經濟表現強勁，預期 12 月交船熱絡，使股價強勢漲停創掛牌以來新高；主機板大廠技嘉受惠比特幣挖礦商機帶動顯卡營收占比提升，法人連續追捧，昨日大漲 7.58% 再突破 14 年以來新高。

