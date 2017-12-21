台股盤前─上檔反壓層層短線持續整理 鴻海、蘋概股牽動盤面表現

外資調降蘋果評等，但蘋概股表現不弱，外資雖連賣 19 天鴻海 (2317-TW)，但賣超張數大減，今 (21) 日的股價表現將是重要的觀察指標，法人認為，台股技術指標仍維持反彈趨勢，但是量能如果沒辦法跟上且重新站回半年線，大盤仍屬弱勢反彈。

台股昨 (20) 日在鴻海破底反彈，加上蘋概股表現爭氣，印刷電路板及被動元件股強勢，指數收新收復 10500 整數關卡，終場收 10504.52 點，上漲 37.18 點，成交值 1011.13 億元。

三大法人土洋對作，外資賣超 0.74 億元，投信買超 1.56 億元，自營商買超 4.42 億元，合計買超 5.24 億元；期貨部分，外資大舉加碼多單 7832 口，淨部位多單來到 45582 口；但投信加碼空單 574 口，淨部位空單來到 33451 口；自營商加碼空單 1157 口，淨部位空單回升到 4196 口，合計三大法人加碼多單 6101 口，淨部位多單為 7935 口。

外資仍將權值股視為提款機，權值股賣壓未減，鴻海在連續 19 天賣超下股價一路下跌，但昨日外資賣超僅 177 張，股價更是反彈作收，後續能否持續反彈，將是牽動大盤表現的重要指標。

元大多福基金經理人莊慧君指出，雖然外資近期賣超，但觀察配合新台幣匯率波動，並未見到外資明顯匯出台灣現象，研判資金仍然留在國內，加上國內景氣對策信號燈號維持綠燈，顯示國內景氣動能仍然溫和成長。

莊慧君認為，回歸到基本面來看，台股仍具多頭向上機會，正面看待台股，回檔仍可站在買方；看好具競爭力的半導體業，矽晶圓、記憶體、被動元件、Mosfet 等，因產業供需健康，預期報價上漲趨勢仍可望持續，相關產業龍頭廠商仍是首選標的。

法人指出，台股近期跌破季線、半年線，雖然破底風險暫時解除，但是上檔頸線、月季線、半年線反壓層層，短線恐仍將持續整理；從技術面來 看，日 KD 指標維持往上交叉，RSI 指標再站回 50 多方區，技術指標維持反彈趨勢，預期技術面維持反彈，即使回檔整理，幅度也不致於太大。

11 月外銷訂單交出好成績，寫下單月歷史新高紀錄，美國眾通過稅改法案，公司稅將由 35% 調降至 21%，美股周三反應清淡，法人則認為，美稅改案通過，有機會激台股的走勢。

美股周三道瓊工業指數收低 28.10 點或 0.11% 至 24726.65 點；Nasdaq 指數收低 2.89 點或 0.04% 至 6960.96 點；S&P 500 指數收低 2.22 點或 0.08% 至 2679.25 點；費城半導體指數收高 8.92 點或 0.70% 至 1285.44 點。