營收速報 - 佳能(2374)7月營收11.60億元年增率高達64.11％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為69.51億元，累計年增率53.36%。
最新價為69.6元，近5日股價上漲10.7%，相關光 電 業上漲13.83%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2263 張
- 外資買賣超：+2152 張
- 投信買賣超：+4 張
- 自營商買賣超：+107 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|11.60億
|64%
|11%
|26/6
|10.49億
|19%
|4%
|26/5
|10.06億
|28%
|-7%
|26/4
|10.81億
|63%
|18%
|26/3
|9.19億
|92%
|38%
|26/2
|6.64億
|32%
|-38%
佳能(2374-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為數位電子照相機、光學產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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