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營收速報 - 佳能(2374)7月營收11.60億元年增率高達64.11％

鉅亨網新聞中心

佳能(2374-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣11.60億元，年增率64.11%，月增率10.57%。

今年1-7月累計營收為69.51億元，累計年增率53.36%。

最新價為69.6元，近5日股價上漲10.7%，相關光 電 業上漲13.83%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2263 張
  • 外資買賣超：+2152 張
  • 投信買賣超：+4 張
  • 自營商買賣超：+107 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 11.60億 64% 11%
26/6 10.49億 19% 4%
26/5 10.06億 28% -7%
26/4 10.81億 63% 18%
26/3 9.19億 92% 38%
26/2 6.64億 32% -38%

佳能(2374-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為數位電子照相機、光學產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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