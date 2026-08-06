盤中速報 - 金融保險類股表現疲軟，跌幅2.15%，總成交額186.78億
鉅亨網新聞中心
台股今日金融保險業類股表現疲軟，06日13:33相關指數下跌2.15%，總成交額186.78億元，大盤占比2.1%。
該產業上漲家數6、下跌家數33、平盤家數8。領跌個股凱基金(2883-TW)06日13:30股價下跌1元，報30.6元，跌幅3.16%。
金融保險近5日上漲5.3%，集中市場加權指數上漲11.42%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|金融保險
|集中市場加權指數
|近一週
|+5.3%
|+11.42%
|近一月
|+5.31%
|-4.64%
|近三月
|+29.02%
|+9.42%
|近六月
|+32.41%
|+40.28%
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