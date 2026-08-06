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盤中速報 - 金融保險類股表現疲軟，跌幅2.15%，總成交額186.78億

鉅亨網新聞中心

台股今日金融保險業類股表現疲軟，06日13:33相關指數下跌2.15%，總成交額186.78億元，大盤占比2.1%。

該產業上漲家數6、下跌家數33、平盤家數8。領跌個股凱基金(2883-TW)06日13:30股價下跌1元，報30.6元，跌幅3.16%。

金融保險近5日上漲5.3%，集中市場加權指數上漲11.42%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 金融保險 集中市場加權指數
近一週 +5.3% +11.42%
近一月 +5.31% -4.64%
近三月 +29.02% +9.42%
近六月 +32.41% +40.28%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數44396.7-0.48%
凱基金30.6-3.16%

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