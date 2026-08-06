盤中速報 - 訊芯-KY(6451)大漲7.09%，報460.5元
鉅亨網新聞中心
訊芯-KY(6451-TW)06日11:29股價上漲30.5元，報460.5元，漲幅7.09%，成交6,708張。
訊芯-KY(6451-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為系統模組封裝產品及其他各型積體電路模組之封裝、測試及銷售。
近5日股價上漲25.55%，集中市場加權指數上漲11.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-211 張
- 外資買賣超：-181 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-30 張
- 融資增減：+664 張
- 融券增減：+611 張
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