盤中速報 - 精測(6510)急拉3.11%報2810.0元，成交233張
鉅亨網新聞中心
精測(6510-TW)近5分K漲速3.11%，06日11:22報2810.0元，成交233張，今日漲幅為2％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
精測(6510-TW)近5日股價上漲16.24% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 18.36%。櫃買市場加權指數 上漲 14.81%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-290 張
- 外資買賣超：-597 張
- 投信買賣超：+248 張
- 自營商買賣超：+59 張
- 融資增減：+79 張
- 融券增減：-1 張
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