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盤中速報 - 精測(6510)急拉3.11%報2810.0元，成交233張

鉅亨網新聞中心

精測(6510-TW)近5分K漲速3.11%，06日11:22報2810.0元，成交233張，今日漲幅為2％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

精測(6510-TW)近5日股價上漲16.24% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 18.36%。櫃買市場加權指數 上漲 14.81%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-290 張
  • 外資買賣超：-597 張
  • 投信買賣超：+248 張
  • 自營商買賣超：+59 張
  • 融資增減：+79 張
  • 融券增減：-1 張


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