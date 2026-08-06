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盤中速報 - 矽創(8016)大漲7.01%，報313元

鉅亨網新聞中心

矽創(8016-TW)06日11:20股價上漲20.5元，報313.0元，漲幅7.01%，成交903張。

矽創(8016-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計,製造,測試及銷售。各種積體電路模組之設計,製造,測試及銷售。各種積體電路應用軟體之研究,開發及銷售。

近5日股價上漲10.59%，集中市場加權指數上漲11.42%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+597 張
  • 外資買賣超：+841 張
  • 投信買賣超：-271 張
  • 自營商買賣超：+27 張
  • 融資增減：-8 張
  • 融券增減：-2 張

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