盤中速報 - 矽創(8016)大跌7.03%，報304元
鉅亨網新聞中心
矽創(8016-TW)14日10:08股價下跌23元，報304.0元，跌幅7.03%，成交1,530張。
矽創(8016-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計,製造,測試及銷售。各種積體電路模組之設計,製造,測試及銷售。各種積體電路應用軟體之研究,開發及銷售。
近5日股價下跌1.51%，集中市場加權指數下跌2.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,197 張
- 外資買賣超：+3,069 張
- 投信買賣超：+255 張
- 自營商買賣超：-127 張
- 融資增減：-53 張
- 融券增減：+76 張
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