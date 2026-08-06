盤中速報 - 揚博(2493)大漲7.06%，報220元
鉅亨網新聞中心
揚博(2493-TW)06日10:41股價上漲14.5元，報220.0元，漲幅7.06%，成交2,242張。
揚博(2493-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板(PCB)製程、檢測設備及製程用各式化學藥水。液晶顯示器(LCD)製程、檢測設備。半導體製程、檢測設備、材料及製程用各式化學品。
近5日股價上漲16.76%，集中市場加權指數上漲11.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,197 張
- 外資買賣超：-3,251 張
- 投信買賣超：+11 張
- 自營商買賣超：+43 張
- 融資增減：+2,233 張
- 融券增減：-12 張
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