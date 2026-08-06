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盤中速報 - 萬潤(6187)急拉3.77%報1100.0元，成交986張

鉅亨網新聞中心

萬潤(6187-TW)近5分K漲速3.77%，06日09:31報1100.0元，成交986張，今日漲幅為2.8％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

萬潤(6187-TW)近5日股價上漲20.22% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 18.36%。櫃買市場加權指數 上漲 14.81%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,467 張
  • 外資買賣超：+1,327 張
  • 投信買賣超：+70 張
  • 自營商買賣超：+70 張
  • 融資增減：+12 張
  • 融券增減：+19 張


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