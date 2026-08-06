盤中速報 - 萬潤(6187)急拉3.77%報1100.0元，成交986張
鉅亨網新聞中心
萬潤(6187-TW)近5分K漲速3.77%，06日09:31報1100.0元，成交986張，今日漲幅為2.8％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
萬潤(6187-TW)近5日股價上漲20.22% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 18.36%。櫃買市場加權指數 上漲 14.81%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,467 張
- 外資買賣超：+1,327 張
- 投信買賣超：+70 張
- 自營商買賣超：+70 張
- 融資增減：+12 張
- 融券增減：+19 張
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