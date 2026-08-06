盤中速報 - 統懋(2434)大跌7.15%，報55.8元
鉅亨網新聞中心
統懋(2434-TW)06日09:12股價下跌4.3元，報55.8元，跌幅7.15%，成交592張。
統懋(2434-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業 、電腦及其週邊設備製造業、國際貿易業。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
近5日股價上漲12.55%，集中市場加權指數上漲11.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+235 張
- 外資買賣超：+227 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+8 張
- 融資增減：-116 張
- 融券增減：+2 張
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