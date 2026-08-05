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鉅亨速報 - Factset 最新調查：吉利德科學(GILD-US)EPS預估上修至-0.65元，預估目標價為163.50元

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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對吉利德科學(GILD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.75元上修至-0.65元，其中最高估值-0.25元，最低估值-1.05元，預估目標價為163.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.25(-0.26)11.112.1614.42
最低值-1.05(-1.05)9.159.4910.23
平均值-0.62(-0.75)9.8210.712.14
中位數-0.65(-0.75)9.6410.6212.14

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值311.83億337.33億378.81億422.39億
最低值298.19億316.15億327.76億348.05億
平均值305.87億325.96億344.19億371.23億
中位數306.15億325.76億340.94億366.36億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.933.644.500.386.78
營業收入273.72億270.85億270.58億287.27億294.48億

詳細資訊請看美股內頁：
吉利德科學(GILD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGILD

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