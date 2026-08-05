鉅亨速報 - Factset 最新調查：吉利德科學(GILD-US)EPS預估上修至-0.65元，預估目標價為163.50元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對吉利德科學(GILD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.75元上修至-0.65元，其中最高估值-0.25元，最低估值-1.05元，預估目標價為163.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.25(-0.26)
|11.1
|12.16
|14.42
|最低值
|-1.05(-1.05)
|9.15
|9.49
|10.23
|平均值
|-0.62(-0.75)
|9.82
|10.7
|12.14
|中位數
|-0.65(-0.75)
|9.64
|10.62
|12.14
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|311.83億
|337.33億
|378.81億
|422.39億
|最低值
|298.19億
|316.15億
|327.76億
|348.05億
|平均值
|305.87億
|325.96億
|344.19億
|371.23億
|中位數
|306.15億
|325.76億
|340.94億
|366.36億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.93
|3.64
|4.50
|0.38
|6.78
|營業收入
|273.72億
|270.85億
|270.58億
|287.27億
|294.48億
詳細資訊請看美股內頁：
吉利德科學(GILD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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