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營收速報 - 台光電(2383)7月營收192.07億元年增率高達129.4％

鉅亨網新聞中心

台光電(2383-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣192.07億元，年增率129.4%，月增率8.31%。

今年1-7月累計營收為995.49億元，累計年增率89.4%。

最新價為5245元，近5日股價上漲27.93%，相關零組件業上漲20.14%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1969 張
  • 外資買賣超：-2698 張
  • 投信買賣超：+851 張
  • 自營商買賣超：-122 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 192.07億 129% 8%
26/6 177.33億 121% 14%
26/5 156.19億 115% 12%
26/4 139.24億 94% 16%
26/3 120.11億 57% 18%
26/2 101.94億 45% -6%

台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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