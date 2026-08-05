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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對緯創(3231-TW)做出2026年EPS預估：中位數由15.63元上修至15.85元，其中最高估值18.14元，最低估值11.64元，預估目標價為243元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|18.14(18.14)
|31.99
|40.67
|最低值
|11.64(11.64)
|15.18
|23.31
|平均值
|15.65(15.58)
|22.45
|30.88
|中位數
|15.85(15.63)
|21.97
|29.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4,241,365,000
|8,044,856,620
|10,226,574,170
|最低值
|3,291,846,860
|4,285,248,590
|4,989,536,220
|平均值
|3,858,525,340
|5,923,010,890
|7,759,787,040
|中位數
|3,892,981,000
|6,101,128,000
|8,024,161,680
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|27,408,097
|17,445,591
|11,471,616
|11,162,451
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,186,522,636
|1,049,255,781
|867,057,007
|984,619,156
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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