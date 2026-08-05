投信近5日買超個股
鉅亨網新聞中心
1. 投信累計買超 5 日的股票
主動野村臺灣優選 (00980A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、華南金 (2880-TW)、兆豐金 (2886-TW)、緯創 (3231-TW)
2. 投信累計買超 4 日的股票
主動野村臺灣優選 (00980A-TW)、華南金 (2880-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、緯創 (3231-TW)、國泰金 (2882-TW)
3. 投信累計買超 3 日的股票
主動野村臺灣優選 (00980A-TW)、華南金 (2880-TW)、緯創 (3231-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、富邦金 (2881-TW)
4. 投信累計買超 2 日的股票
主動野村臺灣優選 (00980A-TW)、華南金 (2880-TW)、緯創 (3231-TW)、南亞 (1303-TW)、元大台灣50 (0050-TW)
5. 投信當日 (04) 買超的股票
主動野村臺灣優選 (00980A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、華南金 (2880-TW)、華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW)
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