鉅亨速報

投信近5日買超個股

鉅亨網新聞中心

1. 投信累計買超 5 日的股票
主動野村臺灣優選 (00980A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、華南金 (2880-TW)、兆豐金 (2886-TW)、緯創 (3231-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
主動野村臺灣優選 (00980A-TW)、華南金 (2880-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、緯創 (3231-TW)、國泰金 (2882-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
主動野村臺灣優選 (00980A-TW)、華南金 (2880-TW)、緯創 (3231-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、富邦金 (2881-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
主動野村臺灣優選 (00980A-TW)、華南金 (2880-TW)、緯創 (3231-TW)、南亞 (1303-TW)、元大台灣50 (0050-TW)


5. 投信當日 (04) 買超的股票
主動野村臺灣優選 (00980A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、華南金 (2880-TW)、華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW)
 


文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
華南金43.25+0.46%
兆豐金50.7-1.74%
緯創195+4.84%
國泰金99.2-1.29%
富邦金128.5-0.77%
南亞170.5+3.33%
華通198.5+7.01%
欣興924+6.82%
主動野村臺灣優選22.66+2.39%
元大台灣50100.65-1.32%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標上漲股

偏強
華南金

72.22%

勝率
偏強
緯創

72%

勝率

#偏強機會股

偏強
緯創

72%

勝率

#指標剛突破

偏強
緯創

72%

勝率

#波段上揚股

偏強
緯創

72%

勝率

#W底

偏強
緯創

72%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty