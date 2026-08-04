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盤中速報 - 環球晶(6488)急拉4.33%報918.0元，成交3,237張

鉅亨網新聞中心

環球晶(6488-TW)近5分K漲速4.33%，04日09:22報918.0元，成交3,237張，今日漲幅為6％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

環球晶(6488-TW)近5日股價下跌18.69% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 下跌 4.56%。櫃買市場加權指數 下跌 4.02%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-5,880 張
  • 外資買賣超：-2,933 張
  • 投信買賣超：-2,639 張
  • 自營商買賣超：-308 張
  • 融資增減：+2,426 張
  • 融券增減：-29 張


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