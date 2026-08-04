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盤中速報 - 費城半導體大漲6.11%，報12128.43點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間05日12:13，費城半導體上漲698.08點（或6.11%），暫報12128.43點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.08%
  • 近 1 月：-9.47%
  • 近 3 月：+7.88%
  • 近 6 月：+43.48%
  • 今年以來：+61.37%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲14.18%；安謀控股公司(ARM-US)上漲13.66%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲12.86%；泰瑞達(TER-US)上漲10.88%；安可(AMKR-US)上漲10.41%。


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費城半導體12213.536.85%
連貫333.36+15.7%
安謀控股公司279.215+16.8%
邁威爾科技221.9+14.5%
泰瑞達408.0575+11.6%
安可56.04+10.2%

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