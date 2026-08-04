盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.29%，報282.69美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間04日21:30股價上漲14.2美元，報282.69美元，漲幅5.29%，成交量14,949（股），盤中最高價282.98美元、最低價282.69美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.76%
- 近 1 月：-12.71%
- 近 3 月：-8.34%
- 近 6 月：+34.29%
- 今年以來：+70.08%
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