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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.29%，報282.69美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間04日21:30股價上漲14.2美元，報282.69美元，漲幅5.29%，成交量14,949（股），盤中最高價282.98美元、最低價282.69美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.76%
  • 近 1 月：-12.71%
  • 近 3 月：-8.34%
  • 近 6 月：+34.29%
  • 今年以來：+70.08%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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Onto Innovation Inc.285.37+6.29%

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