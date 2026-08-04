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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至42.13元，預估目標價為320.50元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2026年EPS預估：中位數由40.25元上修至42.13元，其中最高估值51.59元，最低估值12.52元，預估目標價為320.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值51.59(51.59)39.3532.6724.93
最低值12.52(12.52)13.5911.4411.65
平均值39.15(38.27)27.1519.7318.29
中位數42.13(40.25)25.4318.4518.29

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,601.85億1,741.78億1,371.79億
最低值1,304.26億937.17億906.49億
平均值1,474.27億1,272.46億1,139.45億
中位數1,477.82億1,272.74億1,148.59億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.2729.0424.928.587.57
營業收入1,139.95億1,766.86億1,448.01億1,297.82億1,227.18億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVLO

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