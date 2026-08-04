鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至42.13元，預估目標價為320.50元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2026年EPS預估：中位數由40.25元上修至42.13元，其中最高估值51.59元，最低估值12.52元，預估目標價為320.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|51.59(51.59)
|39.35
|32.67
|24.93
|最低值
|12.52(12.52)
|13.59
|11.44
|11.65
|平均值
|39.15(38.27)
|27.15
|19.73
|18.29
|中位數
|42.13(40.25)
|25.43
|18.45
|18.29
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,601.85億
|1,741.78億
|1,371.79億
|最低值
|1,304.26億
|937.17億
|906.49億
|平均值
|1,474.27億
|1,272.46億
|1,139.45億
|中位數
|1,477.82億
|1,272.74億
|1,148.59億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.27
|29.04
|24.92
|8.58
|7.57
|營業收入
|1,139.95億
|1,766.86億
|1,448.01億
|1,297.82億
|1,227.18億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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