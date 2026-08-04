盤中速報 - 京元電子(2449)急拉3.4%報243.0元，成交14,321張
鉅亨網新聞中心
京元電子(2449-TW)近5分K漲速3.4%，04日10:19報243.0元，成交14,321張，今日漲幅為4.07％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
京元電子(2449-TW)近5日股價下跌15.4% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 0.37%。集中市場加權指數 下跌 0.57%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-16,788 張
- 外資買賣超：-24,359 張
- 投信買賣超：+7,430 張
- 自營商買賣超：+141 張
- 融資增減：-1,171 張
- 融券增減：+81 張
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